Come vedere in TV e in streaming gratis PSV - Juventus

Scopri come guardare in TV e in streaming gratis PSV - Juventus, ritorno degli spareggi di Champions League.

Fonte foto: ricochet64/iStock

Partita da dentro o fuori senza possibilità di appello. Questa sera alle ore 21:00 la Juventus affronta il PSV nel ritorno degli spareggi di Champions League, valevoli per conquistare un posto negli ottavi della massima competizione europea. Si riparte dal 2-1 dell’andata per i bianconeri, ma tutto è ancora in bilico. La partita dell’andata ha mostrato tutte le debolezze e tutti i punti forti della squadra allenata da Thiago Motta: possesso palla e costruzione dal basso, ma pochissima solidità difensiva (il gol del PSV arriva praticamente al primo tiro subito). Ai bianconeri non basterà fare una partita di contenimento, ma dovranno andare alla ricerca del gol per mettere più distanza possibile dagli olandesi.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera di Champions League, anche PSV – Juventus è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon e la puoi vedere sia in TV sia in streaming. Per chi non è ancora abbonato, c’è la possibilità di iscriversi utilizzando la prova gratuita di 30 giorni. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire l’abbonamento in qualsiasi momento. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso e vedi PSV – Juventus in streaming gratis.

VEDI GRATIS PSV – JUVENTUS DI CHAMPIONS LEAGUE

PSV – Juve: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 19 febbraio. Si gioca al Philips Stadion di Eindhoven.

Come vedere in TV PSV – Juventus

L’app di Prime Video è disponibile oramai per qualsiasi smart TV. Per guardare PSV – Juventus sul televisore basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita. Come detto, se non siete abbonati a Prime Video, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Lo studio pre-partita comincerà alle ore 19:30 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Fernando Llorente, Claudio Marchisio e Luca Toni. Il commento della partita, invece, è affidato al duo Sandro Piccinini – Massimo Ambrosini.

Se non hai uno smart TV non ti devi preoccupare: basta collegare al proprio televisore una chiavetta multimediale come il Fire TV Stick che la rende immediatamente smart.

VEDI GRATIS PSV – JUVENTUS DI CHAMPIONS LEAGUE

Come guardare in streaming gratis PSV – Juventus

Non puoi essere seduto comodamente sul divano di casa per vedere PSV – Juventus? Nessun problema. L’app di Prime Video è disponibile per praticamente qualsiasi dispositivo mobile: smartphone, tablet e anche computer. Per vedere PSV – Juventus in streaming gratis basta scaricare l’app e inserire le proprie credenziali. Una volta fatto l’accesso, devi solamente cliccare sul banner dedicato alla partita. Se non sei ancora abbonato a Prime Video, non ti devi preoccupare. Per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di trenta giorni senza nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere dall’abbonamento in qualsiasi momento. Oltre a vedere le partite della Champions League, hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma di video streaming, a partire dai film e dalle serie TV esclusive di Prime Video. Inoltre, puoi vedere anche documentari e i programmi per i più piccoli. Non farti scappare questa ottima opportunità.

VEDI GRATIS PSV – JUVENTUS DI CHAMPIONS LEAGUE