Come vedere in streaming gratis e in TV “Sono Lillo”

"So’ Lillo" con un accento un po’ romano, è uno degli sketch comici di maggior successo degli ultimi anni. Diventato virale in pochissimo tempo grazie ai tantissimi meme condivisi su qualunque piattaforma social. Il tutto nasce nella prima edizione di LOL, in cui tra i protagonista c’era appunto Lillo, al secolo Pasquale Petronio, una carriera da comico e attore che lo ha portato al successo nell’ultimo decennio.

Da quella semplice frase pronunciata all’interno di LOL è nata una vera e propria serie TV. "Sono Lillo", infatti, è la prima produzione originale italiana che vedremo in questo 2023 su Amazon Prime Video. Dal 5 gennaio saranno disponibili tutti e 8 gli episodi che compongono la serie TV. Una serie che si preannuncia fin da subito scoppiettante e pronta a diventare un vero e proprio tormentone.

La serie TV è un’esclusiva Amazon Prime Video ed è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma. Chi ancora non lo è, lo può diventare oggi sfruttando la prova gratuita di ben 30 giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Oltre a "Sono Lillo", trovi tantissime altre produzioni originali Amazon (tra cui Bad Guy, serie TV con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi che ha ricevuto tantissime recensioni positive), film e da febbraio torna anche la Champions League con le prime partite degli ottavi di finale.

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al "Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (SOLO PER I NUOVI ABBONATI)

Quando esce "Sono Lillo"

Le 8 puntate di "Sono Lillo" sono disponibili per tutti dal 5 gennaio 2023 sulla piattaforma Amazon Prime Video. Gli otto episodi saranno disponibili fin dalle prime ore del mattino.

Anticipazioni e cast "Sono Lillo"

"Sono Lillo" è una serie TV con protagonista Lillo Petronio che interpreta sé stesso. La serie TV, come si può intuire dal nome, prende spunto dallo sketch comico inventato dallo stesso Lillo durante la prima stagione di LOL e diventato oramai virale.

La serie TV parte proprio da questo sketch e parla dell’impossibilità di Lillo di uscire dal suo personaggio meglio riuscito degli ultimi anni: Posaman. Cosa che lo porta pian-piano ad avere problemi su problemi, soprattutto nella vita privata. La moglie lo lascia, il suo agente, interpretato da Pietro Sermonti (lo Stanis di Boris), non lo aiuta e Lillo decide di cambiare vita, cercando conforto negli amici di sempre (tra i vari anche Marco Marzocca). Ci fermiamo qui per non spoilerare troppo.

Tra i vari attori presenti nel cast troviamo altri comici molto famosi come Paolo Calabresi, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario ed Emanuela Fanelli, la nouvelle vague di stand-up comedian che grande successo sta avendo in questi ultimi anni.

Come vedere in streaming gratis e in TV "Sono Lillo"

Sono Lillo è disponibile e in esclusiva per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video. Per poterla vedere in streaming si hanno tantissime possibilità differenti, grazie alle tante tipologie di dispositivi supportati dalla piattaforma. La procedura da seguire, però, è solamente una. Per prima cosa bisogna avere l’app del servizio installata sul dispositivo e poi inserire le credenziali del proprio abbonamento. Se ancora non si è abbonati alla piattaforma, lo puoi diventare gratuitamente cliccando su questo link. Grazie alla prova gratuita di 30 giorni puoi testare Amazon Prime Video, vedere in streaming gratis "Sono Lillo" e i tantissimi altri contenuti presenti sulla piattaforma. Una volta completato questo passaggio, ti si aprirà Prime Video e a questo punto basta cliccare sul banner dedicato a "Son Lillo" e avviare lo streaming gratis della prima puntata.

Per vedere in TV "Sono Lillo", la procedura è simile. In primis si ha bisogno di uno smart TV con l’app installata, poi inserire le proprie credenziali e a quel punto premere sul banner dedicato alla serie TV. È necessario che il televisore sia connesso alla rete Wi-Fi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO (SOLO PER I NUOVI ABBONATI)