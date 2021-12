Come vedere The Ferragnez in streaming gratis

Dopo mesi di attesa il momento è arrivato: la serie TV “The Ferragnez" è finalmente disponibile su Amazon Prime Video. In questi mesi tra annunci sui social, trailer e immagini pubblicate sulla Rete si è creata un grande hype su questa serie TV che andrà a raccontare gli ultime mesi di una delle coppie italiane più famose al mondo. Dal compleanno di Leone, all’annuncio della nascita di Vittoria, si ripercorreranno tutti i momenti più importanti, con le telecamere che hanno catturato anche alcuni momenti più intimi della coppia Ferragni-Fedez, come la seduta di terapia di coppia.

La serie TV, che in realtà è più un docu-reality simile a molti altri già prodotti negli Stati Uniti, mostrerà tutta la famiglia allargata: faranno parte anche le sorelle e i genitori della Ferragni, insieme ai genitore di Fedez. La serie TV è disponibile su Amazon Prime Video dal 9 dicembre ed è stata distribuita in contemporanea in oltre 240 Paesi. Come capita con le produzioni più importanti, le puntate non sono state rilasciate tutte insieme: le prime 5 il 9 dicembre, mentre le ultime tre il 16 dicembre. Per vedere The Ferragnez è necessario essere abbonati ad Amazon Prime che permette l’accesso ad Amazon Prime Video. Grazie ad Amazon Prime è possibile guardare The Ferragnez anche in streaming gratis su qualsiasi dispositivo : smart TV, computer, tablet, smartphone e console.

The Ferragnez: quando va in onda

Le prime cinque puntate di The Ferragnez sono disponibili su Amazon Prime Video dal 9 dicembre, mentre le ultime tre saranno pubblicate il 16 dicembre. Ogni puntata ha un tema differente e solitamente hanno una durata di circa 35-40 minuti.

Puntata 1 – It’s Christimas Time – 9 dicembre

Puntata 2 – Opposites Attract – 9 dicembre

Puntata 3 – Star & Groupie – 9 dicembre

Puntata 4 – In Your Shoes – 9 dicembre

Puntata 5 – Baby Shower – 9 dicembre

Puntata 6 – 16 dicembre

Puntata 7 – 16 dicembre

Puntata 8 – 16 dicembre

Anticipazioni The Ferragnez

Il trailer ci ha già anticipato quali saranno i temi principali che verranno trattati nel docu-reality: il rapporto di coppia tra Chiara Ferragni e Fedez, i piccoli (e grandi) litigi quotidiani, il rapporto con il figlio Leone e la nascita della piccola Vittoria. Ci sarà spazio anche per la famiglia allargata, con il ruolo centrale delle sorelle di Chiara Ferragni e dei genitori di entrambi. Ci sarà spazio anche per la partecipazione a Sanremo di Fedez nella passata edizione.

Per il mercato italiano The Ferragnez è una novità assoluta, ma nel mondo ci sono già stati esempi simili che hanno riscosso un grande successo, basta pensare alla serie TV sulla famiglia Kardashian.

Come vedere The Ferragnez in streaming

The Ferragnez è una produzione esclusiva Amazon Prime Video ed è possibile vederla sulla piattaforma online. Logicamente c’è anche la possibilità di seguire The Ferragnez in streaming gratis, ma bisogna essere abbonati ad Amazon Prime. Per chi non è ancora abbonato, c’è la possibilità di iscriversi su Amazon Prime e avere una prova gratuita di 30 giorni, senza dover pagare nulla. Al termine dei trenta giorni, Amazon Prime si rinnova automaticamente a 36€ l’anno, ma c’è la possibilità di interrompere l’abbonamento alla fine della prova gratuita. Per iscriversi ad Amazon Prime basta cliccare qui.

Amazon Prime non permette solamente di vedere The Ferragnez in streaming gratis, ma offre molti vantaggi: accesso a tutti i contenuti di Amazon Prime Video, consegne gratuite e veloci sugli acquisti fatti sull’e-commerce, la possibilità di vedere il miglior match delle italiane del mercoledì in Champiosn League gratis, spazio di archiviazione illimitato per le immagini, abbonamento gratuito a un canale Twitch, accesso anticipato alle offerte, Amazon Music, centinaia di libri su Prime reading e 30 giorni gratuiti su Audible.

Per guardare The Ferragnez in streaming gratis, quindi, bisogna accedere ad Amazon Prime Video utilizzando le credenziali di Amazon Prime e premere sul banner dedicato alla serie TV. Si aprirà la pagina dedicata al docu-reality e premendo sull’icona “Play" presente di fianco alla prima puntata, partirà lo streaming gratis di The Ferragnez. Amazon Prime Video è disponibile per le smart TV, smartphone, tablet e PC.

ABBONAMENTO GRATUITO 30 GIORNI AD AMAZON PRIME

Inoltre, vi ricordiamo che abbiamo aperto anche il “Canale offerte tecnologia" su Telegram dove ogni giorni pubblichiamo le migliori offerte presenti su Amazon: per iscrivervi gratuitamente basta cliccare qui.