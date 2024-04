Come vedere in TV e in streaming Manchester City - Real Madrid

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Scopri dove e come vedere in streaming gratis e in TV il ritorno dei quarti di finale tra Manchester City e Real Madrid. Ecco a che ora comincia la partita

L’andata dei quarti di finale tra Real Madrid e Manchester City è stata probabilmente la più bella partita dell’anno, senza paura di essere smentiti. Non solo per il risultato finale (3-3), ma soprattutto per il gioco mostrato e l’intensità messa in campo dalle due squadre. Un altro sport in confronto alle centinaia di partite soporifere che si vedono ogni anno. E proprio dal 3-3 si riparte questa sera. Per il passaggio del turno è ancora tutto aperto (non vale più la regola dei gol fuori casa) e il Manchester City cercherà di strappare la qualificazione sostenuta dal tifo di casa. Il Real Madrid, invece, vuole evitare una dolorosa uscita ai quarti di finale. Si affronteranno due tra i migliori allenatori del mondo (Guardiola vs Ancelotti) e alcuni dei migliori giocatori, in un match che si preannuncia epico.

Partita che tutti gli appassionati di calcio possono vedere in streaming gratis e in TV su Prime Video. Come oramai siamo abituati, la migliore partita del mercoledì di Champions è un’esclusiva Amazon Prime Video e lo sarà anche il ritorno dei quarti di finale tra Manchester City e Real Madrid. Se non avete un abbonamento e non volete perdervi una delle partite più attese di questa stagione, potete sfruttare la prova gratuita di ben 30 giorni disponibile per tutti i nuovi abbonati. Oltre alle partite di Champions League (nella prova gratuita sono comprese anche le due partite di semifinale che trasmetterà sempre in esclusiva Prime Video), avrete accesso a tutti i film e alle serie TV presenti sulla piattaforma e anche ai documentarti e i contenuti per i più piccoli.

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS MANCHESTER CITY – REAL MADRID

Manchester City – Real Madrid: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Manchester City – Real Madrid, partita valevole per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2023-2024 è fissato alle ore 21:00. Si gioca all’Etihad Stadium di Manchester.

Come vedere in TV Manchester City – Real Madrid

Per seguire Manchester City – Real Madrid seduti comodamente sul divano davanti al televisore, bisogna essere abbonati a Prime Video e avere uno smart TV dove installare l’app della piattaforma. Nella maggior parte dei televisori lanciati negli ultimi anni, l’app di Prime Video è installata di default, quindi non dovrete fare nulla, se non lanciare l’app e inserire le vostre credenziali. Se non siete ancora abbonati, potete approfittare della prova gratuita di trenta giorni disponibile per tutti i nuovi iscritti. Per farlo basta cliccare su questo link.

Se non avete un televisore intelligente, potete utilizzare un dispositivo come il Fire TV Stick che rende smart il tuo TV. Lo studio pre-partita è fissato per le ore 20:00 ed è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarene Seedorf, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio. Telecronaca affidata al duo Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Come guardare in streaming gratis Manchester City – Real Madrid

Manchester City – Real Madrid può essere vista anche in streaming gratis utilizzando l’app di Prime Video disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, dallo smartphone passando per il tablet fino ad arrivare al computer. Per guardare in streaming il ritorno dei quarti di finale basta lanciare l’app, inserire le proprie credenziali e premere sul banner dedicato alla partita: nel giro di pochissimi secondi partirà lo streaming. Per abbonarsi alla piattaforma potete sfruttare l’ottima promo disponibile oggi: solo per i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni che ti dà accesso a tutti i contenuti, dai film alle serie TV, passando per documentari e programmi per i bambini. Clicca subito sul link qui in basso.

