Dove vedere in TV e streaming l'ottava giornata di Serie A 2024-2025

Torna la Serie A con l'ottava giornata di campionato. Ecco gli orari delle partite e come vedere i match in TV e in streaming su DAZN, Sky e NowTV

Fonte foto: stockyana/123RF.com

Finita la pausa nazionali ci si rituffa nel campionato italiano. Appuntamento con l’ottava giornata che si gioca da sabato a lunedì e vede alcuni incontri molto interessanti. Dopo le prime sette giornate si cominciano a delineare le prime gerarchie: a giocarsi lo Scudetto saranno sicuramente Napoli, Inter, Juventus, con il Milan leggermente più indietro, vittima dei problemi difensivi che hanno caratterizzato questo inizio di stagione. La “cura Conte” sembra aver fatto molto bene al Napoli, primo in solitaria e con due punti di vantaggio sull’Inter e tre sul duo Juventus e Lazio (una delle sorprese di questo inizio di stagione). Juventus e Lazio che si sfideranno in uno dei big match di questa ottava giornata: appuntamento all’Allianz Stadium sabato alle ore 20:45. Il Napoli, invece, se la vedrà sul campo dell’Empoli, squadra ben allenata e che si è dimostrata un osso duro per diverse big in questo inizio di stagione. L’Inter, invece, sarà ospite della Roma domenica sera all’Olimpico, con i giallorossi che devono riscattare una situazione di classifica che non rispecchia gli obiettivi stagionali.

Tutte le partite di questa ottava giornata sono disponibili su DAZN, piattaforma che ha acquisiti i diritti TV della Serie A anche per i prossimi anni. Sky e NowTV trasmettono tre partite per ogni giornata di campionato e da quest’anno anche alcuni big match. Ad esempio, in questa ottava giornata trasmette Juventus – Lazio. Se non siete ancora abbonati a nessun servizio, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV: lo trovi scontato del 40%. Oltre alla Serie A hai accesso a tantissimi contenuti esclusivi, a partire dalla Champions League e dall’Europa League disponibili in esclusiva, senza dimenticare i grandi tornei di tennis (compreso il Masters di fine stagione che si disputa a Torino), la Formula 1, la MotoGP e tantissimo altro.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%

Serie A, le partite e gli orari dell’ottava giornata

L’ottava giornata è spalmata su tre giorni. Si comincia sabato alle ore 15:00 con un doppio appuntamento: Como – Parma e Genoa – Bologna. Due partite sulla carta molto interessanti e che potrebbero regalare tanti gol. Alle 18:00 il Milan ospita l’Udinese, una delle soprese di questo inizio di stagione e che si trova nelle posizione alte della classifica. Alle 20:45, come già detto, primo big match della giornata: Juventus – Lazio. La domenica si apre con il lunch game tra Empoli e Napoli, mentre alle 15:00 doppia partita con Lecce – Fiorentina e Venezia – Atalanta. Alle 18:00 il Cagliari ospita il Torino, mentre alle 20:45 super match tra Roma e Inter. L’ottava giornata si chiude lunedì alle ore 20:45 con Verona – Monza.

Sabato 19 ottobre ore 15:00: Como-Parma – DAZN

Sabato 19 ottobre ore 15:00: Genoa-Bologna – DAZN

Sabato 19 ottobre ore 18:00: Milan-Udinese – DAZN

Sabato 19 ottobre ore 20:45: Juventus-Lazio – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 20 ottobre ore 12:30: Empoli-Napoli – DAZN

Domenica 20 ottobre ore 15:00: Lecce-Fiorentina – DAZN

Domenica 20 ottobre ore 15:00: Venezia-Atalanta – DAZN

Domenica 20 ottobre ore 18:00: Cagliari-Torino – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 20 ottobre ore 20:45: Roma-Inter – DAZN

Lunedì 21 ottobre ore 20:45: Verona-Monza – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Se non sei ancora abbonato a DAZN, questa è la giornata giusta per attivare l’abbonamento. Infatti, puoi sottoscrivere l’abbonamento al pacchetto Standard a un prezzo di 19,90 euro per i primi tre mesi (poi il prezzo passa a 34,99 euro). Oltre alla Serie A, hai accesso a tutti gli altri contenuti esclusivi di DAZN, compresa la finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione che vede in finale Sinner contro Alcaraz. Calcio (compresa la Liga spagnola), tennis e anche basket con l’Eurolega, tutto disponibile a un prezzo mai visto prima. L’app di DAZN è disponibile sia sullo smart TV sia sullo smartphone e puoi guardare le partite della tua squadra del cuore anche in streaming.

ABBONATI A DAZN A UN PREZZO SPECIALE

Quali partite della Serie A trasmette Sky e NowTV

Per l’ottava giornata della Serie A 2024-2025, le tre partite in onda su Sky e Now TV sono:

Juventus – Lazio, sabato alle ore 20:45

Cagliari – Torino domenica alle ore 18:00

Venezia – Monza lunedì alle ore 20:45

I tre match sono visibili sia sul televisore sia in streaming. Gli abbonati a Sky hanno la possibilità di utilizzare l’app di SkyGo, mentre chi ha un abbonamento a NowTV può utilizzare l’omonima app disponibile per smartphone e tablet. Se non siete ancora abbonati a nessun servizio, puoi approfittare dell’ottimo sconto del 40% per il PassSport mensile di NowTV: paghi 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre ai tre match di Serie A, puoi vedere tantissimi altri contenuti sportivi, a partire dalla Champions League e dall’Europa League, competizioni in esclusiva su questa piattaforma. Non perdere questa occasione.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 40%