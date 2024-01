Dove vedere in streaming e in TV la ventiduesima giornata di Serie A

Fonte foto: demaerre / iStock

Con la ventiduesima giornata si torna a un calendario più normale. Questo turno è spalmato su quattro giorni: si cominvia venerdì sera con Cagliari – Torino e si chiude lunedì sera con Salernitana – Roma. Nel mezzo tante partite interessanti, a partire da Milan – Bologna e Lazio – Napoli. Una giornata che vede anche un cambiamento in classifica, con la Juventus prima, ma con una partita in più sull’Inter a causa della Supercoppa che ha stravolto il calendario della giornata precedente. Una Juventus che vuole confermare il primo posto e che se la dovrà vedere in casa contro l’Empoli in cerca di punti salvezza. L’Inter, invece, è impegnata domenica sul campo della Fiorentina, in un match che profuma di Europa.

Come sempre tutte le partite della Serie A sono disponibili solamente su DAZN, la piattaforma che ha acquisito i diritti fino al 2029. Su Sky e su NowTV, invece, verranno trasmesse le classiche tre partite: Cagliari – Torino, Milan – Bologna e Genoa – Lecce. Se ancora non sei abbonato a nessuna piattaforma, puoi approfittare delle ottime promo disponibili oggi cliccando sul link qui in basso.

Ventiduesima giornata Serie A: gli orari, TV e streaming

Turno spezzatino con le dieci partite spalmate su quattro giorni. Si parte con Cagliari – Torino venerdì sera alle ore 20:45. Una partita particolare per la squadra sarda, chiamata a ricordare nel migliore dei mondi l’indimenticabili Gigi Riva scomparso improvvisamente questa settimana. Il sabato si apre con Atalanta – Udinese, partita che si preannuncia ricca di emozioni, e continua alle 18:00 con Juventus – Empoli. Alle 20:45 appuntamento con Milan – Bologna. Il lunch game della domenica vede impegnate Genoa – Lecce, mentre alle 15:00 doppio appuntamento con Verona – Frosinone e Monza – Sassuolo, partite molto importanti in ottica salvezza. Domenica alle 18:00 il primo big match con Lazio – Napoli, mentre alle 20:45 altro big match tra Fiorentina – Inter. Match molto importanti in ottica europea. La ventiduesima giornata si chiude con Salernitana – Roma lunedì alle ore 20:45.

Venerdì 26 gennaio ore 20:45: Cagliari-Torino – Dazn e Sky

Sabato 27 gennaio ore 15:00: Atalanta-Udinese – Dazn

Sabato 27 gennaio ore 18:00: Juventus-Empoli – Dazn

Sabato 27 gennaio ore 20:45: Milan-Bologna – Dazn e Sky

Domenica 28 gennaio ore 12:30: Genoa-Lecce – Dazn e Sky

Domenica 28 gennaio ore 15:00: Verona-Frosinone – Dazn

Domenica 28 gennaio ore 15:00: Monza-Sassuolo – Dazn

Domenica 28 gennaio ore 18.00: Lazio-Napoli – Dazn

Domenica 28 gennaio ore 20:45: Fiorentina-Inter -Dazn

Lunedì 29 gennaio ore 20:45: Salernitana-Roma – Dazn

Come vedere la ventiduesima giornata su DAZN

Per vedere tutti i match del ventiduesimo turno e più in generale di tutta la Serie A, la piattaforma di riferimento è DAZN che ha acquistato i diritti fino al 2029. L’app di DAZN è disponibile oramai su qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, computer, tablet e anche console. Per vedere la partita della propria squadra del cuore basta accedere all’app, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Semplice, facile e veloce. Per poter vedere le partite della Serie A bisogna avere un abbonamento al pacchetto Standard oppure Plus. Oltre a tutta la Serie A hai accesso alle partite della Serie B, della Liga spagnola, Europa League, campionato italiano di basket (in esclusiva), Eurolega e ai canali di Eurosport che stanno trasmettendo in questi giorni l’Australian Open.

Quali partite della ventiduesima giornata trasmette Sky e NowTV

I tre match trasmessi da Sky e NowTV di questo ventiduesimo turno sono: Cagliari – Torino (venerdì ore 20:45), Milan – Bologna (sabato ore 20:45) e Genoa – Lecce (domenica ore 12:30). Per gli abbonati a Sky c’è anche la possibilità di vederli in streaming sull’app SkyGo. NowTV, invece, è disponibile su qualsiasi dispositivo tramite l’app. Se ancora non sei abbonato, puoi sottoscrivere l’abbonamento annuale a NowTV risparmiando ben il 33% sul Pass Sport. Oltre ai tre match di serie A, puoi vedere tutta la Serie B, le migliori partite della Premier League, la NBA (in esclusiva), l’Eurolega, la Formula 1, la MotoGP e i canali di Eurosport.

