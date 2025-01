Come vedere in TV e in streaming e in TV la ventunesima giornata di Seri A

Da Juve- Milan ad Atalanta - Napoli: scopri dove e come vedere in TV e in streaming tutte le partite del ventunesimo turno di Serie A.

Fonte foto: demaerre / iStock

Arrivati a poco più di metà campionato e la situazione in classifica si fa sempre più interessante. Si prospetta una lotta a due tra Napoli e Inter, con l’Atalanta pronta ad approfittare di ogni passo falso. Un po’ più staccate Lazio, Juventus e Fiorentina che lotteranno fino alla fine per il quarto e ultimo posto valevole per la qualificazione in Champions League. I partenopei sono primi in classifica con tre punti di vantaggio sull’Inter, con i neroazzurri che devono ancora recuperare il match contro la Fiorentina. L’Atalanta è a quattro punti dal Napoli e in questa ventunesima giornata c’è proprio lo scontro tra i bergamaschi e i campani. Un’occasione d’oro per l’Inter che, invece, è impegnata in casa contro l’Empoli, in un match che sulla carta vede i neroazzurri grandi favoriti. Giornata che si apre venerdì sera con Roma – Genoa e si conclude lunedì con il posticipo tra Como e Udinese. Nel mezzo altre partite molto interessanti, come il big match di sabato alle ore 18:00 tra Juventus e Milan, entrambe con la necessità di fare punti e di tornare alla vittoria. In fondo alla classifica partite importanti tra Cagliari e Lecce e tra Parma e Venezia, con gli emiliani in crisi di risultati nelle ultime giornate.

Tutti i match del ventesimo turno sono disponibili su DAZN, piattaforma che ha acquisito i diritti TV della Serie A per altre cinque stagioni. Tre partite sono in condivisione con Sky che le trasmette sui propri canali sportivi e su NowTV, la piattaforma on demand. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, abbiamo l’offerta che fa per voi: per pochissimi giorni puoi abbonarti al PassSport di NowTV con uno sconto del 40% e risparmiare centinaia di euro a fine anno. Oltre alla Serie A hai accesso a un numero di contenuti sportivi molto ampio, tra cui l’Australian Open, il primo torneo del Grande Slam della stagione tennistica. Approfittane immediatamente.

Ventunesima giornata Serie A: partite e dove vederle

Venerdì 17 gennaio ore 20:45: Roma-Genoa – DAZN e Sky/NowTV

Sabato 18 gennaio ore 15:00: Bologna-Monza – DAZN

Sabato 18 gennaio ore 18:00: Juventus-Milan – DAZN

Sabato 18 gennaio ore 20:45: Atalanta-Napoli – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 19 gennaio ore 12:30: Fiorentina-Torino – DAZN

Domenica 19 gennaio ore 15:00: Cagliari-Lecce – DAZN

Domenica 19 gennaio ore 15:00: Parma-Venezia – DAZN

Domenica 19 gennaio ore 18:00: Hellas Verona-Lazio – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 19 gennaio ore 20:45: Inter-Empoli – DAZN

Lunedì 20 gennaio ore 20:45: Como-Udinese – DAZN

Come vedere la Serie A su DAZN

La Serie A è compresa nei pacchetti Standard e Plus di DAZN. La differenza principale, oltre che nel prezzo, riguarda il numero di dispositivi che puoi registrare su ogni profilo e le modalità di condivisione. Nel pacchetto Plus è possibile guardare due contenuti differenti da due reti internet diverse, nel pacchetto Standard è necessario che i due dispositivi siano sotto la stessa casa.

Con DAZN, oltre a tutta la Serie A, puoi vedere la Serie B, la Liga spagnola, il campionato portoghese, il campionato italiano di basket e l’Eurolega. Sono disponibili anche i canali di Eurosport che in questi giorni stanno trasmettendo gli Australian Open di tennis.

Quali partite della ventunesima giornata vedere su Sky e NowTV

Anche per questo ventunesimo turno Sky e NowTV trasmettono tre partite del campionato di Serie A. Per questa giornata sono state scelte:

Rom – Genoa, venerdì alle ore 20:45

Atalanta – Napoli, sabato alle ore 20:45

Hellas Verona – Lazio, domenica alle ore 18:00

Gli abbonati a Sky hanno la possibilità di vedere le tre partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo, mentre gli abbonati a NowTV possono utilizzare l’omonima app disponibile per smartphone, tablet e anche PC. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, NowTV è la scelta perfetta: solo per pochi giorni trovi il PassSport mensile con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 14,99 euro invece di 24,99 euro. Oltre alle tre partite di Serie A hai accesso a un tantissimi contenito: la Premier League, la Bundesliga, la NBA, l’Eurolega, la Formula 1 e la MotoGP, i migliori tornei di tennis e anche l’Australian Open in onda sui canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2.

