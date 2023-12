Come verificare se Windows è aggiornato

Fonte foto: Melnikov Dmitriy / Shutterstock.com

È importante installare sempre l’ultima versione disponibile del sistema operativo sul proprio PC Windows. In questo modo, infatti, è possibile utilizzare le ultime funzionalità sviluppate da Microsoft e, soprattutto, avere a disposizione le ultime patch di sicurezza che chiudono eventuali falle presenti nel sistema. Verificare se Windows è aggiornato è molto semplice. Per gli utenti, infatti, bastano pochi secondi per effettuare questo controllo. Per accedere in anteprima alle nuove versioni del sistema operativo, invece, bisogna accedere al programma Windows Insider.

Vediamo come verificare se il computer Windows è aggiornato:

Controllare se Windows 10 è aggiornato

Utilizzando un PC Windows 10 è possibile verificare lo stato di aggiornamento del sistema operativo in pochi passaggi. La prima cosa da fare è accedere all’app Impostazioni, presente nel menu Start oppure accessibile premendo tasto Windows + I.

A questo punto, bisogna andare in Aggiornamento e Sicurezza, la sezione delle Impostazioni del sistema operativo a cui fare riferimento per monitorare la disponibilità di aggiornamenti e per selezionare le preferenze relative alla gestione degli update.

Ora è sufficiente accedere alla sezione Windows Update. Qui ci sarà un’indicazione in merito alla disponibilità di un aggiornamento che potrà essere installato premendo su Scarica e installa. Per controllare la disponibilità di un aggiornamento (nel caso in cui non ci siano notifiche) basta premere su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Per controllare la versione di Windows 10 installata nel proprio computer, invece, è sufficiente andare in Impostazioni > Sistema > Informazioni. Nella sezione Specifiche Windows è disponibile l’indicazione relativa alla versione del sistema operativo e alla build.

Controllare se Windows 11 è aggiornato

Con un PC Windows 11, invece, la procedura da seguire per verificare se il computer è aggiornato è leggermente differente. Anche in questo caso, però, bisogna aprire l’app Impostazioni (dal menu Start oppure premendo tasto Windows + I). A questo punto, dalla colonna laterale, bisogna accedere alla sezione Windows Update.

In questa sezione sarà presente (quando disponibile) una notifica relativa alla nuova versione di Windows 11 da scaricare. Anche in questo caso, però, è possibile effettuare una verifica manuale in merito alla presenza di nuovi aggiornamenti. Basta premere su Verifica disponibilità aggiornamenti.

Per controllare la versione di Windows 11 installata sul proprio computer, invece, bisogna andare in Sistema > Informazioni sul sistema. I dati in questione saranno riportati nella sezione Specifiche Windows dove sarà possibile recuperare i dettagli relativi all’edizione, alla versione e alla build installata del sistema operativo.

Cosa fare con le versioni precedenti di Windows

Chi ha un computer con una versione precedente di Windows non riceverà più aggiornamenti (Windows 8.1, l’ultima versione rilasciata prima di Windows 10, non è più supportata). In questi casi, quindi, è meglio passare a Windows 10 o al più recente Windows 11. In questo modo, infatti, sarà possibile utilizzare una versione ancora supportata del sistema operativo. Scaricare e installare Windows 10, ad esempio, permette di utilizzare un sistema operativo supportato e ancora aggiornato.