Compra un iPhone 15 Pro Max sul sito Apple e riceve un Android

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: theEdmard/Reddit

Quale è l’incubo peggiore dei milioni di utenti che quotidianamente fanno acquisti sul web? Quello di non vedersi recapitare il prodotto acquistato oppure ricevere qualcosa di diverso da ciò che è stato pagato (a volte anche profumatamente). Ed è proprio questo quello che è successo a un cittadino britannico che, su Reddit, ha raccontato la sua storia che ha a che fare con un nuovissimo iPhone 15 Pro Max.

Molto in breve, l’acquirente (theEdmard su Reddit) ha dichiarato di aver acquistato l’ultimo modello del celebre melafonino dal sito ufficiale dell’azienda nel Regno Unito. Quando ha ricevuto il pacco, però, l’amara sorpresa: al suo interno ha trovato uno smartphone Android camuffato con una skin imitava iOS e le sue funzionalità.

Lo smartphone Fake, le dichiarazioni dell’utente

Come testimoniato su Reddit theEdmard ha ordinato il suo iPhone 15 Pro Max dai canali ufficiali di Apple: il sito Web dello store britannico.

L’azienda di Cupertino ha inviato una mail con tutti i dati per il tracciamento del pacco tramite corriere DPD e l’ordine è stato consegnato, imballato e apparentemente intatto, nei tempi prestabiliti.

Aprendo la confezione dell’iPhone, però, l’utente ha notato le prime stranezze, anzitutto nel look del device, che è arrivato con una protezione per lo schermo (posizionata anche in malo modo), cosa che di solito accade sui telefoni usati o sui resi. Accendendo il telefono sono apparse altre falle nel sistema con una qualità del display ben lontana da quella degli OLED utilizzati da Apple.

Ci sono state incongruenze anche nel processo di configurazione iniziale del device che, oltre ad essere decisamente scarno, era palesemente quello di uno smartphone Android con una skin (oltretutto di pessima qualità) che simulava la grafica di iOS.

Senza inserire i propri dati l’utente è riuscito ad accendere il dispositivo, notando che al suo interno c’erano già delle applicazioni installate e che il sistema operativo presentava degli evidenti problemi di stabilità nell’utilizzo di varie funzioni.

I rischi nell’utilizzare un sistema contraffatto

Chiaramente, quello che theEdmard si chiede è come sia stato possibile effettuare una sostituzione del genere su un ordine fatto direttamente dal sito Apple, con tanto di bolla di spedizione e dati dello smartphone certificati.

L’altro grande dubbio è che cosa sarebbe successo se, ad esempio, avesse provato ad accedere con il suo Apple ID, con i suoi account (Facebook, Google ecc.), con le credenziali della banca o semplicemente al WiFi di casa.

Chiaramente nessuno sa a cosa è collegato questo finto iPhone e nessuno sa quali malware contenga al suo interno ma, indubbiamente, inserire i propri dati personali potrebbe essere un serio rischio per la privacy e per il proprio portafogli.

La vicenda ancora non ha una conclusione e l’utente è in attesa della risposta del servizio clienti di Apple, resta da capire come, dove e quando è stato effettuato questo scambio, viste che tutte le confezioni erano sigillate e la spedizione monitorata passo passo.

Una possibile ipotesi, poco credibile a dire il vero, è quella della sostituzione direttamente nei magazzini Apple, da parte di un dipendente infedele. Un’altra, a dire il vero più probabile, è che la sostituzione sia stata effettuata da un altro dipendente infedele, ma della società di spedizioni.

Qualunque sia la verità, una cosa è certa: se capitasse una situazione del genere, è meglio spegnere subito il device e segnalare l’anomalia direttamente all’azienda che ha venduto il prodotto: Apple, in questo caso, un altro ecommerce, in altri casi.