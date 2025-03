Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nei piani futuri di Google c’è la volontà di migliorare l’esperienza di ricerca e pianificazione di viaggi sfruttando l’intelligenza artificiale. Di recente, infatti, l’azienda di Mountain View ha introdotto alcune nuove funzioni alimentate da Gemini che consentono di semplificare l’organizzazione degli spostamenti e il monitoraggio dei prezzi degli hotel attraverso AI Overview, Google Lens e la Ricerca Google.

L’obiettivo del colosso della tecnologia è rendere la pianificazione più interattiva, completa e personalizzata, consentendo agli utenti di accedere a una suite di “strumenti per il viaggiatore” gratuita e totalmente integrata nell’ecosistema proprietario.

Come funzionano i nuovi strumenti di Google

Pochi giorni fa, anche in Italia, Big G ha lanciato il suo AI Overview, una funzione che permette di ottenere una sintesi generata dall’intelligenza artificiale per qualsiasi ricerca effettuata, fornendo agli utenti informazioni chiave e link di approfondimento. Ora, Big G ha ora esteso le capacità di questa caratteristica anche ai viaggi, offrendo suggerimenti ancora più mirati e contestualizzati.

Al momento, è possibile creare itinerari giornalieri con suggerimenti su attrazioni e ristoranti, con la possibilità di realizzare un “piano di viaggio” anche per intere regioni o Paesi, mostrando attività e luoghi di interesse basati sulle preferenze indicate. Partendo da foto e recensioni inserite dagli utenti, la funzione permette anche di salvare o condividere l’itinerario generato attraverso Google Documenti, Gmail o come lista personalizzata su Google Maps.

L’altra novità riguarda Google Lens, il tool che sfrutta la fotocamera dello smartphone per identificare oggetti di varia natura, che già da qualche giorno permette di identificare anche i luoghi. Grazie, poi, all’integrazione con AI Overview, gli utenti possono ottenere informazioni ancora più approfondite su ciò che viene inquadrato.

Infine, per le persone che cercano un hotel al miglior prezzo, l’azienda di Mountain View ha implementato un sistema di monitoraggio delle tariffe che, attraverso la piattaforma Google Hotels, permette di attivare notifiche automatiche per ricevere avvisi via e-mail quando i prezzi degli hotel scendono. L’opzione è accessibile direttamente sotto i filtri di ricerca e consente di personalizzare il monitoraggio in base a criteri specifici come la valutazione dell’hotel, la vicinanza a determinate attrazioni, la presenza di servizi particolari e molto altro ancora.

Quando arrivano queste funzioni

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle operazioni di ricerca e nella pianificazione dei viaggi, rappresenta un’evoluzione significativa per Big G che semplifica notevolmente la user experience, rendendo l’utilizzo di questi tool più interattivo e personalizzato. Con queste novità, infatti, gli utenti potranno contare su strumenti avanzati per organizzare i propri spostamenti in modo più efficiente, con l’azienda che ha già confermato la volontà di continuare a espandere questo servizio, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio grazie all’AI.

Per il momento, le funzioni appena elencate sono solo in lingua inglese ma Big G ha confermato che saranno disponibili prossimamente in tutto il mondo sia per dispositivi mobile che desktop, anche se non è ancora stata condivisa una roadmap ufficiale.