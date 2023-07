Fonte foto: De'Longhi

Un condizionatore portatile è un elettrodomestico in grado di coniugare potenza, semplicità di utilizzo, prezzo contenuto e comodità: può essere usato in totale autonomia senza il bisogno di lavori di alcun genere, cosa sempre molto gradita dagli utenti. Se a questo aggiungiamo consumi ridotti, un toccasana per la bolletta, e la possibilità di spostarlo da una stanza all’altra in pochi minuti, non possono esserci più dubbi e bisogna acquistarne uno quanto prima.

Grazie a Amazon le offerte non mancano e tra le più interessanti c’è sicuramente quella sul De’Longhi Pinguino PACEM77, un condizionatore portatile di grande qualità del noto marchio italiano che, con l’offerta in corso, scende molto al di sotto dei 450 euro. Un’occasione irripetibile e da non lasciarsi scappare, visto che l’estate è solo all’inizio.

De’Longhi Pinguino PACEM77: scheda tecnica

Il De’Longhi Pinguino PACEM77 è un condizionatore portatile dalle dimensioni compatte (42,5×34,5×70 cm) che può essere trasportato facilmente da un ambiente all’altro. La potenza è di 9.000 BTU/h e consente di far scendere rapidamente la temperatura di stanze fino 70 m³, la soluzione perfetta, insomma, per fronteggiare il caldo diventato ormai veramente insopportabile.

Il De’Longhi Pinguino PACEM77 è un condizionatore pratico e versatile che può essere utilizzato sia per rinfrescare le stanze in estate e sia in modalità deumidificatore per eliminare l’umidità in casa durante le stagioni piovose. È anche un dispositivo molto intuitivo che può essere gestito facilmente con il comodo display touch che permette di impostare la temperatura, la velocità delle ventole, programmare il timer direttamente sullo schermo o con il telecomando in dotazione. Inoltre, questo condizionatore utilizza il gas ecologico R290, che abbatte l’impatto ambientale di questo elettrodomestico.

Infine parliamo anche di un dispositivo che può essere installato facilmente in qualsiasi contesto e senza il bisogno di effettuare lavori di ristrutturazione. Non bisogna far altro che utilizzare il tubo di scarico dell’aria presente nella scatola e attaccarlo all’adattatore per la finestra, perfettamente adattabile a qualsiasi contesto in pochissimi minuti.

De’Longhi Pinguino PACEM77: l’offerta su Amazon

Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PACEM77 è un elettrodomestico in alcuni contesti indispensabile: la soluzione ideale per rinfrescare le torride giornate estive con un sistema pratico ed efficiente e in grado di adattarsi tranquillamente a qualsiasi contesto abitativo, subito.

Di listino il De’Longhi Pinguino PACEM77 può essere acquistato a 579,99 euro, un prezzo non bassissimo ma giustificabile sicuramente dalla grande efficienza di questo dispositivo e dalla qualità costruttiva, da sempre uno dei tratti distintivi del celebre brand italiano. Grazie all’offerta Amazon è possibile comprare il De’Longhi Pinguino PACEM77 a 419 euro (-28%, -160,99 euro) e con uno sconto del genere il caldo estivo non sarà più un problema.

