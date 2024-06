Pinguino De'Longhi, il condizionatore top crolla di prezzo

Fonte foto: De’Longhi

Con l’arrivo dell’estate il settore dei condizionatori portatili sta registrando un’impennata di vendite, con migliaia di utenti che quotidianamente cercano su Amazon la migliore offerta possibile per combattere l’afa ma senza spendere una fortuna.

Del resto, soprattutto per coloro che passeranno i prossimi mesi in città, non esistono alternative e questo è il momento ideale per fare il grande passo, incoraggiati magari dagli sconti sull’e-commerce.

E tra i prodotti più interessanti, in queste ore c’è il Pinguino De’Longhi PAC N90 Eco Silent, un dispositivo che non ha bisogno di presentazioni, con un brand che in questo settore rappresenta ormai una vera e propria garanzia. Con l’offerta in corso, il prezzo scende sotto i 500 euro e con uno sconto così trovare di meglio è praticamente impossibile.

Pinguino De'Longhi PAC N90 Eco Silent – Potenza di raffrescamento di 9.800 BTU – Classe energetica A

Condizionatore Pinguino De’Longhi: caratteristiche tecniche

Pinguino De’Longhi PAC N90 Eco Silent è un climatizzatore portatile che misura ‎40x45x75 cm, ha un peso di 30 kg e un tubo della lunghezza di 120 cm. Parliamo di un dispositivo estremamente compatto e che, grazie alle ruote in dotazione, può essere spostato facilmente e posizionato in qualsiasi stanza della casa o dell’ufficio.

Anche l’installazione è davvero semplice e, tramite l’apposito kit finestra incluso nella dotazione, può essere posizionato praticamente ovunque in modo facile e veloce.

Ha una potenza di raffrescamento di 9.800 BTU ed è dunque la soluzione ideale per raffrescare velocemente anche ambienti di grandi dimensioni, fino a 85 metri cubi di volume.

L’utilizzo è altrettanto immediato e l’utente può utilizzare il telecomando a infrarossi incluso nella confezione oppure il display LCD posizionato sul climatizzatore. In entrambi i casi è possibile regolare la temperatura, la velocità della ventola, impostare il timer e scegliere tra tre modalità di funzionamento con raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

Inoltre, grazie alla funzione Eco Silent, il Pinguino De’Longhi è anche molto silenzioso e con un livello di rumore di 50-52 dB può essere utilizzato tranquillamente anche nelle ore notturne.

Per quanto riguarda i consumi, invece, questo climatizzatore è in classe energetica A e garantisce una buona efficienza, senza brutte sorprese in bolletta. Infine il dispositivo è anche attento all’ambiente e utilizza il gas refrigerante naturale R290 a basso impatto ambientale.

Pinguino De’Longhi PAC N90 Eco Silent: l’offerta Amazon

Il Pinguino De’Longhi PAC N90 Eco Silent ha un prezzo di listino è di 649,99 euro ma grazie all’offerta Amazon si scende fino a 496,72 euro (-24%, – 153,27 euro), l’offerta ideale per portare a casa un ottimo condizionatore a un prezzo davvero irripetibile.

