De'Longhi Pinguino Compact, questo condizionatore portatile costa pochissimo

Fonte foto: De'Longhi

Il grande caldo è alle porte e l’unica cosa da fare per non farsi cogliere alla sprovvista è acquistare quanto prima un condizionatore portatile.

Del resto, parliamo di uno degli elettrodomestici più cercati in assoluto, soprattutto da quegli utenti che si trovano costretti a passare ancora qualche mese in città, magari per lavoro, e almeno quando sono in casa vorrebbero un ambiente fresco.

Chiaramente il mercato pullula di prodotti e spesso scegliere quello più adatto alle proprie esigenze non è una cosa così scontata. Fortunatamente a rendere più semplice l’acquisto ci pensa Amazon con moltissime offerte interessanti, come quella per il De’Longhi Pinguino Compact, un condizionatore portatile compatto, efficiente e molto intuitivo che si adatta alla perfezione a qualsiasi ambiente domestico.

Per le prossime ore il prezzo scende sotto i 400 euro, un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

De’Longhi Pinguino Compact – Potenza di raffrescamento di 8.300 BTU – Classe energetica A

De’Longhi Pinguino Compact: caratteristiche tecniche

Il De’Longhi Pinguino Compact è un climatizzatore portatile compatto che misura 29,6×36,1×68,9 cm, ha un peso di 25 kg e un tubo della lunghezza di 150 cm (compatibile con finestre di dimensioni tra 270 e i 390 cm). Grazie anche alle ruote e alla comoda maniglia in dotazione rappresenta la soluzione ideale per essere spostato facilmente e posizionato all’interno di qualsiasi stanza, con un ingombro minimo.

Grazie all’elevata potenza di raffrescamento di 8.300 BTU è perfetto per raffrescare velocemente qualsiasi ambiente domestico fino a un massimo di 60 metri quadrati.

Per regolare le impostazioni di funzionamento l’utente ha a disposizione un telecomando a infrarossi oppure può utilizzare il display LCD sul climatizzatore. Qui è possibile regolare la temperatura, la velocità della ventola, impostare il timer e scegliere tra le varie modalità di funzionamento con raffreddamento, deumidificazione e ventilazione.

Il De’Longhi Pinguino Compact è anche piuttosto silenzioso, con un livello di rumore di 65 dB, che consente di utilizzare il dispositivo anche nelle ore notturne, senza un eccessivo disturbo per gli utenti.

Il climatizzatore è in classe energetica A e promette, dunque, una buona efficienza e consumi estremamente ridotti. Oltretutto questo dispositivo utilizza il gas refrigerante naturale R290 che viene considerata una soluzione a basso impatto ambientale.

Infine, merita una menzione a parte il montaggio che è estremamente intuitivo e non richiede nessun tipo di attrezzo specifico.

De’Longhi Pinguino Compact: l’offerta Amazon

Il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino Compact è il dispositivo ideale per chi vuole raffrescare rapidamente la propria abitazione acquistando un prodotto molto intuitivo e che, soprattutto, non richiede di complicate installazioni.

Il prezzo di listino è di 529,89 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon è possibile portare a casa questo prodotto a 399,99 euro (-25%, -129,9 euro), un’occasione irripetibile per non farsi trovare impreparati all’arrivo della calura estiva.

