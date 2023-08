De'Longhi, sconto eccezionale per questo climatizzatore portatile: metà prezzo

Fonte foto: De' Longhi

Un diamante è per sempre, ma anche un climatizzatore portatile assicura gioie inattese, soprattutto nelle estate roventi degli ultimi anni. Per combattere l’afa a cui ci stiamo abituando negli ultimi anni, l’unica soluzione possibile sono i climatizzatori, ma non sempre è possibile montare quelli a parete. In casi del genere vengono in aiuto i condizionatori portatili: stesse modalità di funzionamento, con l’unica differenza che possono essere spostati di stanza in stanza in base alle proprie necessità.

Tra le aziende che hanno lanciato in questi ultimi anni diversi modelli c’è sicuramente De’Longhi. Climatizzatori portatile per tutte le tasche e con caratteristiche differenti, che diventano dei veri best buy quando li troviamo in offerta, come accade oggi con il condizionatore De’Longhi Pinguino PACEM77, disponibile su Amazon con uno sconto di ben il 44% e praticamente lo paghi la metà. Ma non finisce qui, c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Si tratta di un condizionatore abbastanza potente e facile da installare e utilizzare. Insomma, una promo speciale da non farsi scappare: approfittatene subito.

Condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PACEM77: le caratteristiche

Un climatizzatore portatile top di gamma a un prezzo super abbordabile. Questa frase sintetizza perfettamente la promo che troviamo oggi su Amazon per il Pinguino De’Longhi PACEM 77. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

Partiamo da uno dei dati più importanti: quello che riguarda la potenza. Questo climatizzatore portatile sviluppa una potenza massima di 9000BTU, ideale per una stanza di circa 25-30 metri quadrati. Può essere trasportato da una parte all’altra dell’abitazione o dell’ufficio grazie alle rotelle e al maniglione. Altrettanto facile è l’installazione: basta avere nelle vicinanze una finestra dove collegare il tubo per far uscire l’umidità prodotta. Nella scatola è presente anche un kit finestra per una facile installazione.

Il condizionatore De’Longhi rispetta anche l’ambiente. Ha ricevuto la classe di efficienza energetica A che certifica i bassi consumi e utilizza il gas sostenibile R290 che ha un basso impatto sull’ambiente.

Oltre alla funzione raffreddamento, il condizionatore può essere anche utilizzato come deumidificatore per raccogliere l’umidità presente in casa. Le velocità di ventilazione sono tre e possono essere impostate, insieme a tante altre funzionalità, dalla console di comando presente nella parte superiore. Puoi impostare la temperatura desiderata e anche un timer, in modo da trovare l’abitazione rinfrescata quando torni a casa da lavoro. Incluso nella confezione anche un telecomando.

Pinguino De’Longhi PACEM77: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo eccezionale per un prodotto che in questo periodo diventa fondamentale. Oggi troviamo su Amazon il condizionatore portatile De’Longhi Pinguino PACEM77 in offerta a un prezzo di 322,35€ grazie allo sconto del 44%. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web per un climatizzatore portatile con queste caratteristiche e funzionalità. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon da attivare nella pagina prodotto: 5 rate da 64,47€ al mese. Il condizionatore portatile viene spedito e venduto dal sito di e-commerce e per riceverlo a casa bisogna aspettare pochissimi giorni. Un affare da non farsi assolutamente scappare.

