Siccità, fortissimi venti e non solo: gli eventi meteorologici estremi hanno influenzato la diffusione degli incendi boschivi in Carolina del Sud e del Nord.

All’inizio di marzo 2025 una serie di incendi boschivi ha scosso alcune regioni dell’est degli Stati Uniti d’America, in particolare la Carolina del Nord e la Carolina del Sud, ma anche la Georgia. Eventi disastrosi che hanno lasciato dietro di sé una scia di distruzione e preoccupazione. Questi incendi, alimentati da una combinazione di fattori ambientali come forti venti, siccità anomala e bassa umidità, non sono solo un disastro naturale ma anche un chiaro segnale delle sfide che il cambiamento climatico pone al nostro Pianeta.

Siccità, venti e temperature in aumento

La rapidità e l’intensità con cui gli incendi si sono propagati nei due Stati sono state il risultato di una serie di condizioni ambientali sfavorevoli, come riporta una interessante analisi pubblicata su The Conversation. Tra queste ha avuto un fortissimo impatto la siccità: l’intera regione ha sofferto di una siccità anomala o moderata fin da novembre 2024 e quest’ultimo periodo prolungato caratterizzato da scarse precipitazioni ha reso la vegetazione estremamente secca, trasformandola in un combustibile altamente infiammabile.

Un problema che, in verità, era iniziato già prima dell’estate 2024. Quella per la Carolina del Nord e la Carolina del Sud era stata una stagione ricca di inondazioni, conseguenza dei forti uragani, ma ancor prima la rapida diminuzione dell’umidità del suolo e dell’atmosfera avevano provocato una siccità improvvisa. A incidere profondamente sulla diffusione degli incendi sono stati anche i fortissimi venti che hanno alimentato le fiamme, rendendo molto complicato il lavoro dei vigili del fuoco. Ma c’è di più.

L’incremento delle temperature globali sta avendo un impatto significativo sugli eventi meteorologici estremi, come gli incendi che hanno colpito Carolina del Nord e Carolina del Sud. L’atmosfera più calda può trattenere una maggiore quantità di umidità, cosa che conduce a periodi di siccità più lunghi e intensi, alternati a precipitazioni più violente.

Incendi e cambiamento climatico

Gli incendi boschivi non sono sempre un evento negativo, in quanto svolgono un ruolo fondamentale nell’equilibrio degli ecosistemi. Un ruolo di rinnovamento degli stessi, perché contribuiscono a rimuovere la vegetazione morta e malata favorendo la crescita di nuove piante, ma anche volto alla creazione di nuovi habitat per la fauna selvatica e ancora per il controllo delle specie invasive, in molti casi una minaccia per la biodiversità locale.

Come sempre occorre equilibrio, anche per quanto concerne la gestione di fenomeni come gli incendi, che naturalmente deve tener conto della sicurezza della popolazione ma anche della salute degli ecosistemi.

Gli incendi in Carolina del Nord e Carolina del Sud sono un chiaro esempio di come il cambiamento climatico stia accrescendo il rischio di eventi meteorologici estremi con l’aumento delle temperature, periodi di siccità prolungata (che abbiamo vissuto anche qui in Italia) e venti forti, che creano via via condizioni sempre più favorevoli alla propagazione delle fiamme. Occorre monitorare con attenzione e costanza le condizioni meteorologiche ma anche quelle della vegetazione, così da poter prevedere il rischio di incendi e adottare tutte le misure preventive necessarie.