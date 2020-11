Copertura 5G, come verificare se arriva nella tua zona

Il 5G sta rapidamente prendendo piede, grazie alle altissime velocità di connessione alla rete internet, tanto da lasciare a bocca aperta durante i primi utilizzi. Prima però di portarsi a casa uno smartphone in grado di supportare questo protocollo è importante verificare se la copertura arriva nella propria zona.

Grazie alla sua peculiare rapidità, caratteristica di estremo rilievo, il 5G sta inesorabilmente arrivando su tutto il territorio italiano. Cresce infatti di giorno in giorno il numero delle antenne ripetitori che consentono la navigazione ultra veloce, ben differente rispetto a quella del passato. Di pari passo aumenta anche il numero degli smartphone dotati di questa tipologia di connessione, anche nelle fasce più basse di prezzo, in modo da poter toccare con mano la nuova tecnologia senza dover spendere un piccolo patrimonio. Dove la copertura è già disponibile, il trasferimento dei dati schizza verso picchi di tutto rispetto per una connessione estremamente fluida e performante.

Copertura 5G, come verificare se arriva nella propria zona

In Italia, gli operatori che offrono la tecnologia 5G sono attualmente Tim e Vodafone. Entrambi, hanno a disposizione sul proprio sito web o su app un sistema di verifica della copertura, facile da utilizzare per essere sempre aggiornati sulle novità riguardanti l’estensione del servizio nelle aree che ancora non risultano raggiunte.

Copertura 5G, come verificare la copertura Vodafone

Sul sito di Vodafone, nello specifico all’interno della sezione GigaNetwork 5G, è presente una lista riepilogativa di tutti i principali comuni raggiunti da tale tecnologia. Per una ricerca ancora più approfondita su una zona specifica è poi disponibile una mappa interattiva, in cui effettuare una ricerca per il comune di interesse e verificare in maniera accurata la presenza della copertura.

La stessa tipologia di mappa è disponibile anche su app, per una navigazione più pratica da dispositivo mobile. Una volta effettuato l’accesso all’applicazione, basterà fare tap con il dito sulla voce Mappe di copertura all’interno del menu. Dalla barra di ricerca posizionata nella parte superiore dell’interfaccia è poi possibile procedere a effettuare la ricerca mirata del comune.

Copertura 5G, come verificare la copertura Tim

A differenza di Vodafone, né il sito web né l’app ufficiale di Tim mettono a disposizione una mappa consultabile per effettuare una ricerca nel dettaglio. L’unica verifica possibile della copertura nella propria zona è attraverso un elenco testuale, costantemente aggiornato, nel quale vengono riportate le città in cui il servizio 5G è presente.

Copertura 5G, come verificare la copertura con siti terzi

Se si preferisce utilizzare un servizio super partes, in modo da verificare parallelamente la presenza delle antenne di entrambi gli operatori sul territorio, la scelta può ricadere su due siti web: copertura5g.it e nPerf.

Il primo, copertura5g.it si basa sulle segnalazioni effettuate dagli utenti; potrebbe quindi non essere del tutto accurato ma offre comunque una buona prospettiva delle aree già raggiunte. Il secondo, nPerf, mostra la mappa globale delle antenne 5G, Italia compresa; tenuto in costante aggiornamento, il prospetto può essere molto utile per conoscere nel dettaglio tutte le zone d’interesse.

Il futuro del 5G in Italia, WindTre e Fastweb sono i prossimi

Sebbene al momento il servizio sia offerto in esclusiva da Tim e Vodafone, a breve – ovviamente secondo i tempi di espansione di tali tecnologie – potrebbe aggiungersi un altro operatore a questo duetto. Si tratta infatti di WindTre che, di recente, ha stretto un’intesa sinergica con Fastweb per una propria rete in 5G che entro il 2026 dovrebbe arrivare a coprire ben il 90% del territorio nazionale