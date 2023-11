Cosa aspettarsi da Samsung Galaxy A25 5G

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando ai rumor sul web il nuovo Samsung Galaxy A25 5G è praticamente pronto. A conferma dell’ipotesi c’è la certificazione Bluetooth SIG, con i relativi documenti che sono apparsi in rete pochi giorni fa, andando a mostrare qualche informazione in più sullo smartphone di fascia medio-bassa.

Le altre indiscrezioni al riguardo sono state condivise dal sito MySmartPrice, che ci ha permesso di scoprire buona parte della (presunta) scheda tecnica di questo nuovo device, che andrà ad affiancarsi agli altri modelli economici della serie A di Samsung.

Samsung Galaxy A25 5G: cosa sappiamo

Stando alle indiscrezioni, il Samsung Galaxy A25 5G ha un display Super AMOLED da 6,5 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.408 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La luminosità di piccolo dovrebbe essere di 1.000 nit.

Il processore è un Exynos 1280 a cui si affiancano due tagli di memoria con 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda di memoria microSD. Per questo device l’azienda sudcoreana ha puntato tutto su uno dei suoi chip di fascia media, già ampiamente utilizzato su molti device della stessa categoria e in grado di bilanciare piuttosto bene performance e consumi.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno per scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 13 MP.

Per quanto riguarda le opzioni di connettività, conoscendo il processore a bordo, sappiamo il device ha, naturalmente, il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.3 (confermato anche dalla Certificazione SIG), l’USB-C e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou e Galileo. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC, anche se al riguardo non ci sono ancora conferme ufficiali.

La batteria, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica cablata da da 25 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria One UI 6 e la promessa da parte di Samsung di quattro major update e cinque anni di patch di sicurezza.

Infine, dovrebbe essere presente la certificazione IP67, che attesta la resistenza del device alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Samsung Galaxy A25 5G: quando arriva

Per il momento, non ci sono ancora informazioni confermate sull’uscita sul mercato del nuovo Samsung Galaxy A25 5G, anche se stando ai rumor sul web dovrebbe arrivare ufficialmente entro la prima metà del 2024. Chiaramente non è sicuro che il device arrivi in Italia dove, per ora, manca ancora anche il Samsung Galaxy A24 (in foto), anche se con buone possibilità vedremo la versione 5G prevista anch’essa per il prossimo anno.

Stesso discorso per il prezzo, anche se trattandosi di un device di fascia medio-bassa, probabilmente sarà in linea con il costo degli attuali device della serie A che oscillano tra i 349,90 euro del Samsung Galaxy A23 5G e i 399,99 euro del Samsung Galaxy A33 5G.