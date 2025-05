TOTALE PUNTI 8.4 OPPO Find N5 Il nuovo pieghevole di Oppo porta un design ultrasottile e una scheda tecnica di altissimo livello. Si presenta come un dispositivo leggero, potente e sorprendentemente durevole, con qualche compromesso da tenere in considerazione. Lo smartphone è dotato di due display OLED, un comparto fotografico da top di gamma con collaborazione Hasselblad e una batteria da record per la sua categoria.

PRO Design sottile

Prestazioni al top

Ottimo display interno LTPO

Ricarica ultraveloce

Comparto fotografico completo CONTRO Fotocamera frontale così così

Prezzo molto elevato

Alcuni limiti sul fronte software

Disponibilità ancora incerta

Design VOTO: 9 Il design di Oppo Find N5 è la sua arma segreta. Non è solo uno smartphone pieghevole: è uno statement di come dovrebbe essere fatto un dispositivo di nuova generazione. Da aperto misura appena 4,21 mm di spessore, una soglia mai raggiunta prima da nessun altro foldable. Da chiuso, lo spessore sale a 8,93 mm, restando comunque più sottile della gran parte dei pieghevoli oggi in commercio. Il peso è contenuto in 229 grammi, ben distribuiti grazie a un perfetto bilanciamento delle due metà. La struttura in alluminio serie 7000 e la cerniera in titanio sono pensate per durare nel tempo. Oppo ha dichiarato una resistenza certificata per oltre 1 milione di aperture, un numero che supera abbondantemente l’uso quotidiano per diversi anni. Da chiuso, l’ergonomia è ottima: lo smartphone si tiene bene in mano e non crea quell’effetto “mattone” tipico di altri modelli. Da aperto, lo schermo ampio lo rende ideale per la produttività o per i contenuti multimediali.

Specifiche tecniche VOTO: 9 Quando parliamo di Oppo Find N5, il livello tecnico è da vero flagship. Al cuore del dispositivo c’è lo Snapdragon 8 Elite, ovvero il processore mobile più potente prodotto da Qualcomm nel 2024. È un chip 7-core con architettura a 3 nanometri, progettato per bilanciare al meglio potenza e consumo energetico. Questo significa che il telefono riesce a offrire prestazioni top anche con app complesse, giochi in 3D o attività di editing video, mantenendo un’autonomia più che dignitosa. A supporto troviamo da 12 a 16 GB di RAM LPDDR5X, una dotazione che oggi si trova solo su una ristretta cerchia di top di gamma. Lo storage interno è da 256 GB ad 1 TB, con tecnologia UFS 4.0 che garantisce velocità di lettura e scrittura da SSD. Non c’è espansione tramite microSD, ma con tutta quella memoria è difficile lamentarsi. Il display interno è un pannello OLED LTPO da 8,12 pollici, con risoluzione 2480 x 2248 pixel e refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Questo permette al sistema di adattarsi dinamicamente in base al contenuto mostrato, risparmiando energia. Anche il display esterno è un OLED da 6,62 pollici, con risoluzione elevata e la stessa frequenza di aggiornamento dinamica. A differenza di altri pieghevoli, questo schermo è pensato per essere usato anche da solo: è largo, ben leggibile, e adatto a quasi tutte le operazioni quotidiane. La connettività è completa: 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e porta USB-C 3.1 gen 2. Non manca nulla, neppure dal punto di vista della sicurezza, grazie al sensore di impronte digitali montato lateralmente.

Performance VOTO: 8 La recensione di Oppo Find N5 non può prescindere da un’analisi approfondita delle sue performance reali. In condizioni di utilizzo quotidiano, il telefono risponde sempre in modo fluido e reattivo. Le app si aprono in modo istantaneo, il multitasking è gestito senza rallentamenti e le sessioni di gaming sono stabili anche con i titoli più esigenti. Il sistema di raffreddamento passivo è ben progettato e mantiene temperature sotto controllo anche dopo diversi minuti di utilizzo intenso. Un aspetto interessante è la capacità del software di adattarsi al formato pieghevole: le app possono essere usate su metà schermo, su due finestre affiancate oppure in modalità schermo intero. Questo rende il dispositivo adatto sia al consumo di contenuti, sia alla produttività.

Qualità chiamate VOTO: 8 La qualità delle chiamate con Oppo Find N5 è da vero top di gamma. Il sistema di microfoni multipli è ben ottimizzato e garantisce una voce chiara in entrata e in uscita anche in ambienti rumorosi. L’audio in capsula è sempre pulito, senza echi o rimbombi, grazie al sistema di cancellazione del rumore ambientale. Le connessioni in 5G sono rapide e stabili, e anche le videochiamate tramite app come WhatsApp o Google Meet si mantengono fluide e nitide.

Software VOTO: 8 Il software che anima Find N5 è ColorOS 15, basato su Android 15. Si tratta di un’interfaccia molto personalizzata, con molte funzioni aggiuntive pensate proprio per il form factor pieghevole. Una delle più comode è il multitasking avanzato, che permette di affiancare più app sullo schermo interno e di passare facilmente da uno schermo all’altro. La modalità che chiameremo informalmente "Flex", come su Galaxy Z fold 6, è ben implementata: piegando il telefono in un angolo preciso, si attivano automaticamente interfacce ad hoc per fotocamera, video o note. Anche se il sistema funziona bene, resta il limite di alcune app di terze parti non ancora del tutto ottimizzate per schermi pieghevoli: succede, ad esempio, che alcune app non si adattano correttamente quando si apre o si chiude il telefono.

Fotocamera VOTO: 8 Il comparto fotografico è un altro punto di forza in questa Oppo Find N5 recensione. La fotocamera principale è un sensore da 50 megapixel realizzato in collaborazione con Hasselblad, marchio svedese storico nella fotografia professionale. Le immagini risultano sempre ben bilanciate nei colori e nella gamma dinamica, con ottima gestione della luce, anche in condizioni difficili. Accanto al sensore principale troviamo una ultra-grandangolare da 8 megapixel, che riesce a catturare immagini molto dettagliate con una distorsione ben controllata. Ma il vero colpo di scena è il teleobiettivo periscopico da 50 megapixel, che consente uno zoom ottico di qualità, ideale per ritratti e scatti da lontano. La fotocamera frontale è da 8 megapixel e, onestamente, rappresenta una delle poche aree in cui Oppo poteva fare di più. Va bene per selfie rapidi o videochiamate, ma non è certo al livello delle altre fotocamere.

Batteria VOTO: 9 Uno degli aspetti più sorprendenti di Oppo Find N5 è la batteria. Nonostante il design sottile, all’interno del dispositivo è presente un modulo da 5600 mAh, una capacità notevole per un pieghevole. Questo consente una giornata piena di utilizzo anche con un uso intensivo, compreso lo streaming video, la navigazione, il multitasking e la fotocamera. Il sistema di ricarica rapida a 80 watt via cavo porta lo smartphone dallo 0 al 100% in circa 55 minuti, mentre la ricarica wireless a 50 watt offre un’opzione alternativa altrettanto valida. È presente anche la ricarica inversa wireless, utile per caricare cuffie o altri dispositivi compatibili.