Cosa c'è di nuovo a maggio 2024 su Prime Video

Tra le novità ci sono la quarta stagione di Celebrity Hunted, il film The Idea of You, il teen drama Maxton Hall e la seconda stagione di Outer Range

Fonte foto: Prime Video

Sono diverse le novità di maggio 2024 su Prime Video. A cominciare dalla quarta stagione di Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il real-life thriller italiano che quest’anno coinvolge Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. C’è grande attesa anche per il film The Idea of You, tratto dall’omonimo romanzo e con Anne Hathaway protagonista, e per la nuova serie tv teen drama Maxton Hall. Dopo una lunga attesa, questo mese torna anche Outer Range: la seconda stagione sarà composta da sette episodi. Ecco tutte le altre novità in arrivo nelle prossime settimane.

Le serie tv di maggio 2024 su Prime Video

Il 9 maggio arrivano i primi due episodi di Pretty Little Liars: Summer School 2. È poi prevista l’uscita di una nuova puntata a settimana. Dopo gli eventi di Pretty Little Liars: Original Sin, le protagoniste affrontano l’incubo della scuola estiva e di un nuovo cattivo, che potrebbe avere un legame con A. Tra le serie e gli show in uscita a maggio 2024 c’è inoltre la terza stagione di Clarkson’s Farm: una delle sfide al centro delle nuove puntate sarà capire come mettere a reddito le ampie porzioni di terreno non coltivato che fanno parte della tenuta di Clarkson e soci.

1° maggio : The Flash 1-7, Naruto Shippuden 7

: The Flash 1-7, Naruto Shippuden 7 3 maggio : Clarkson’s Farm 3

: Clarkson’s Farm 3 6 maggio : Celebrity Hunted 4

: Celebrity Hunted 4 9 maggio: Dragon Ball Z 6, Maxton hall – Il mondo tra di noi, Pretty Little Liars: Summer School 2

Dragon Ball Z 6, Maxton hall – Il mondo tra di noi, Pretty Little Liars: Summer School 2 16 maggio : Outer Range 2

: Outer Range 2 24 maggio: Dom 3

I film di maggio 2024 su Prime Video

Uno splendido disastro 2 è uno dei film in anteprima esclusiva in arrivo a maggio 2024 su Prime Video. In questo sequel Abby e Travis diventano marito e moglie dopo una folle notte a Las Vegas e si regalano una luna di miele in Messico. La loro unione durerà o sarà il preludio di un nuovo disastro? A fine mese esce anche Boy Kills World, un film d’azione distopico in cui un ragazzo sordomuto viene addestrato per diventare uno strumento di morte. Occhio ai film in scadenza: c’è tempo solo fino al 25 maggio per vedere Uncharted e fino al 26 per Bullet Train, poi entrambi usciranno dal catalogo di Prime Video.

1° maggio : Joker, La rivincita delle bionde

: Joker, La rivincita delle bionde 2 maggio : Monster Hunter, The Idea of You

: Monster Hunter, The Idea of You 6 maggio : Come può uno scoglio

: Come può uno scoglio 17 maggio : Uno splendido disastro 2 – Il Matrimonio

: Uno splendido disastro 2 – Il Matrimonio 19 maggio : Thanksgiving

: Thanksgiving 25 maggio : I soliti idioti 3

: I soliti idioti 3 27 maggio : Boy Kills World

: Boy Kills World 30 maggio: Enea