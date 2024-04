Cosa c'è di nuovo ad aprile 2024 su Prime Video

Fonte foto: Prime Video

Ad aprile 2024 su Prime Video non mancano le novità, a partire dall’attesissima quarta edizione di LOL: Chi ride è fuori, disponibile sulla piattaforma di streaming con i primi quattro episodi dal primo del mese (gli ultimi due episodi arrivano invece l’8 aprile). Tra le uscite più attese ci sono inoltre la serie tv Fallout, ispirata all’omonimo franchise di videogiochi di grande successo; la commedia romantica Come far innamorare Billy Walsh e Loro: La Paura, ovvero il secondo capitolo della serie antologica horror creata da Little Marvin, questa volta ambientata nella Los Angeles dei primi anni Novanta. A parte questi titoli, ecco le altre serie tv e film in uscita ad aprile 2024 su Prime Video.

Le serie tv di aprile 2024 su Prime Video

I nostalgici possono continuare il rewatch di Dragon Ball, dato che ad aprile 2024 arrivano su Prime Video anche la quarta stagione di Dragon Ball e la quinta di Dragon Ball Z. Occhio invece alle serie tv in scadenza: c’è tempo solo fino all’8 aprile per vedere Le avventure di Lupin III, mentre il 30 aprile escono dal catalogo della piattaforma di streaming le sei stagioni di Community. Le novità in uscita, invece, sono queste:

1° aprile : LOL: Chi ride è fuori 4, Naruto: Shippuden 6

: LOL: Chi ride è fuori 4, Naruto: Shippuden 6 9 aprile : Dragon Ball 4, Dragon Ball Z 5

: Dragon Ball 4, Dragon Ball Z 5 11 aprile : Fallout

: Fallout 25 aprile: Loro: La Paura

I film di aprile 2024 su Prime Video

Una delle novità di aprile 2024 su Prime Video è il film autobiografico Música: ambientato nel New Jersey, è una storia di amore e formazione basata sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso (che ha scritto e diretto il film). Per chi ha voglia di risate, oltre allo speciale comico di Alessandro Siani c’è il nuovo film Gli Addestratori: nel cast ci sono anche Geppi Cucciari, Lillo e Francesco Pannofino. Per quanto riguarda i film disponibili per l’acquisto o il noleggio, invece, nei prossimi giorni si aggiungeranno alla lista Madame Web, con Dakota Johnson nei panni di una donna capace di prevedere il futuro; e Bob Marley: One Love, il film che celebra la musica, la vita e l’eredità di un’icona che ha cambiato il mondo.

1° aprile : Infinite, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre

: Infinite, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre 3 aprile : I migliori giorni

: I migliori giorni 4 aprile : Musica

: Musica 5 aprile : Come far innamorare Billy Walsh, Time Wars

: Come far innamorare Billy Walsh, Time Wars 9 aprile : Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan, Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan, Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc, Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda

: Dragon Ball Z: Il destino dei Saiyan, Dragon Ball Z: I tre Super Saiyan, Dragon Ball Z: L’invasione di Neo Namecc, Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda 12 aprile : Risen

: Risen 15 aprile : Cento Domeniche, Shark – Il primo squalo

: Cento Domeniche, Shark – Il primo squalo 19 aprile : The Beekeeper

: The Beekeeper 21 aprile : The Baker

: The Baker 22 aprile : Alessandro Siani: Off Line

: Alessandro Siani: Off Line 25 aprile: Gli addestratori