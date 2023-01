Cosa c'è di nuovo su Netflix a febbraio 2023

Si preannuncia un mese ricco di prime visioni per gli abbonati Netflix! Tra le serie tv più attese a febbraio 2023 ci sono infatti la prima parte della quarta stagione di You (la seconda parte arriverà sulla piattaforma di streaming il 9 marzo) e la nuova serie La legge di Lidia Poët con Matilda De Angelis, dedicata alla prima donna che è entrata a fare parte dell’Ordine degli Avvocati in Italia. Per quanto riguarda i film, arrivano, tra gli altri, 7 donne e un mistero e Un fantasma in casa, che unisce il genere horror alla commedia. Ecco tutti gli altri titoli attesi nelle prossime settimane su Netflix.

Le serie di febbraio 2023 su Netflix

Per la gioia degli amanti del genere true crime, a febbraio 2023 arriva su Netflix Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud. La docuserie in tre parti ricostruisce la vera storia (fatta soprattutto di scandali, corruzione e insabbiamenti) dietro la morte in un incidente nautico dell’adolescente Mallory Beach, figlia di una potente famiglia della Carolina del Sud, e dietro la successiva barbara uccisione dei suoi genitori. Ecco tutte le altre serie in arrivo nelle prossime settimane.

1° febbraio : I milioni di Gunther, Detective Conan: The Culprit Hanazawa

: I milioni di Gunther, Detective Conan: The Culprit Hanazawa 2 febbraio : Make My Day, Freeridge

: Make My Day, Freeridge 6 febbraio : Vinland Saga – S2 (episodi rilasciati settimanalmente)

: Vinland Saga – S2 (episodi rilasciati settimanalmente) 9 febbraio : You – S4 Parte 1, Mio papà va a caccia di alieni!

: You – S4 Parte 1, Mio papà va a caccia di alieni! 14 febbraio : Tutte le volte che si siamo innamorati, Perfect Match (rilasciati 4 episodi alla settimana per 3 settimane)

: Tutte le volte che si siamo innamorati, Perfect Match (rilasciati 4 episodi alla settimana per 3 settimane) 15 febbraio : La legge di Lidia Poët, Full Swing: una stagione di golf

: La legge di Lidia Poët, Full Swing: una stagione di golf 16 febbraio : The Upshaws – Parte 3, Aggretsuko – S5

: The Upshaws – Parte 3, Aggretsuko – S5 17 febbraio : Community Squad

: Community Squad 22 febbraio : Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud

: Murdaugh Murders: scandalo nel profondo Sud 23 febbraio : Outer Banks – S3

: Outer Banks – S3 24 febbraio : Oddballs – S2, Formula 1: Drive to Survive – S5

: Oddballs – S2, Formula 1: Drive to Survive – S5 28 febbraio: Too Hot to Handle: Germania

I film di febbraio 2023 su Netflix

Tra i film in arrivo su Netflix c’è anche True Spirit, ispirato alla vera storia di Jessica Watson che decide di diventare la persona più giovane a compiere il giro del mondo in solitaria in barca a vela. Infiesto invece ha una trama ambientata durante l’inizio della pandemia, a marzo 2020: nel primo giorno dello stato di emergenza, due detective convocati in una cittadina mineraria nelle pianure delle Asturie (in Spagna) per un caso di sparizione si rendono conto che il virus non è l’unica minaccia in atto, ma che ci sono altre forze misteriose e oscure in agguato. Ecco gli altri film da vedere a febbraio 2023.