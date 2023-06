Cosa c’è di nuovo su Netflix a giugno 2023

Giugno 2023 su Netflix sarà un mese ricco di uscite attese e interessanti. Proprio oggi, 2 giugno, esce ad esempio il finale di Manifest, cioè la seconda parte della quarta stagione: come promesso, i fan avranno le risposte a tutte le domande ancora in sospeso. In arrivo presto sulla piattaforma di streaming anche la quarta stagione di Non ho mai, la nuova serie animata di Zerocalcare, la nuova serie Glamorous con Kim Cattrall (alias Samantha di Sex and the City) e la sesta stagione di Black Mirror, entusiasmante ritorno, non privo di novità, dell’amatissima serie distopica.

Le serie tv di giugno 2023 su Netflix

Alla fine del mese esce finalmente anche la prima parte della nuova stagione di The Witcher, l’ultima prima del già annunciato cambio dell’attore protagonista. Ma a parte i titoli più noti e attesi, sono tante e per tutti i gusti le nuove serie in arrivo su Netflix a giugno 2023. Ad esempio in I segugi, serie sudcoreana, due giovani restano coinvolti nello spietato mondo dei prestiti di denaro e rischiano la vita per sconfiggere il loro strozzino. Arnold invece è una docuserie in tre parti dedicata al percorso di Arnold Schwarzenegger dalla campagna austriaca ai trionfi a Hollywood, passando per l’esperienza in politica. Ecco gli altri titoli in arrivo.

1° giugno : New Amsterdam – S3, Power Rangers, Riverdale – S6, I tre giorni dopo la fine

: New Amsterdam – S3, Power Rangers, Riverdale – S6, I tre giorni dopo la fine 2 giugno : Valeria – S3, Manifest S4 – Parte 2

: Valeria – S3, Manifest S4 – Parte 2 5 giugno : Barracuda Queens

: Barracuda Queens 7 giugno : Arnold

: Arnold 8 giugno : Non ho mai… – S4, Tour de France: sulla scia dei campioni

: Non ho mai… – S4, Tour de France: sulla scia dei campioni 9 giugno : Questo mondo non mi renderà cattivo, Tex Mex Motors, Le carte dell’assassino, I segugi

: Questo mondo non mi renderà cattivo, Tex Mex Motors, Le carte dell’assassino, I segugi 14 giugno : Il nostro pianeta II

: Il nostro pianeta II 15 giugno : Black Mirror – S6

: Black Mirror – S6 21 giugno : Break Point – Parte 2

: Break Point – Parte 2 22 giugno : Glamorous

: Glamorous 23 giugno : Caccia ai killer – S3

: Caccia ai killer – S3 29 giugno : The Witcher S3 – Volume 1

: The Witcher S3 – Volume 1 30 giugno: Celebrity

I film di giugno 2023 su Netflix

Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria, viene scoperto da Suzanne, un’impresaria musicale delle star che affida l’aspirante cantautore alla figlia, la produttrice musicale Lilly: tra i due nasce presto l’amore. È questa la trama di A Beautiful Life, uno dei film di giugno 2023 su Netflix. In arrivo sulla piattaforma di streaming anche i due speciali stand-up comedy Amy Schumer: Emergency Contact e 85 South: Ghetto Legends.