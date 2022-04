Cosa guardare in streaming a Pasqua e Pasquetta

Quest’anno la Pasqua si celebra domani, domenica 17 aprile, seguita ovviamente dal Lunedì dell’Angelo, meglio noto come Pasquetta. Tra pranzi in famiglia e grigliate con gli amici, tempo permettendo, questa breve vacanza è l’occasione per godersi qualche ora di relax davanti a un film o a una serie.

Pasqua è una solennità cristiana e sono tanti i film che raccontano la morte e la resurrezione di Gesù. Su Disney+ c’è Il sepolcro di Gesù, documentario National Geographic in cui scienziati e religiosi collaborano per ripristinare il presunto sepolcro di Cristo a Gerusalemme. Sempre in tema fede e spiritualità, su Netflix c’è Voices of Fire, docuserie del 2020 in cui il vescovo Ezekiel Williams crea un coro gospel con l’aiuto del celebre nipote Pharrel. Per chi cerca qualcosa di completamente diverso, invece, ecco i migliori film e serie tv da guardare in streaming a Pasqua e Pasquetta.

Belli ciao

Pasqua e Pasquetta all’insegna della risata? Ecco la scelta giusta. Domenica 17 alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K arriva il film Belli ciao, con il duo comico Pio e Amedeo. Nella pellicola diretta da Gennaro Nunziante si racconta con ironia e leggerezza il dilemma di molti giovani del Sud Italia: restare o partire per il Nord? Il film verrà trasmesso anche alle 21.45 su Sky Cinema Comedy e sarà disponibile in streaming su NOW e on demand.

Una notte da dottore

Sempre in ambito comedy, da pochi giorni su Prime Video è arrivato questo film del 2021 con Diego Abatantuono e Frank Matano. I protagonisti sono Pierfrancesco Mei, medico scorbutico che lavora come guardia medica notturna, e Mario, rider che fa consegne a domicilio. I due, in seguito a un piccolo incidente, si scambiano di ruolo, con risultati esilaranti.

Choose or Die

Chi è in vena di storie horror può guardare Choose or Die. Uscito da poco su Netflix, il film ha per protagonisti due amici che, riavviando un misterioso videogioco degli anni ’80, si ritrovano catapultati in un terrificante mondo parallelo in cui devono giocare per sopravvivere. Il cast include Asa Butterfield, volto noto di Sex Education.

Knuckeldust: Fight Club

Questo film del 2020 è uscito il 15 aprile su Prime Video ed è l’opzione perfetta per chi ama il genere thriller e d’azione. La trama prende avvio quando la polizia scopre un fight club sotterraneo clandestino, costituito da sette differenti livelli. In ogni piano vengono rinvenuti numerosi cadaveri e un uomo vivo. È l’autore di uno sterminio di massa o c’è un’altra spiegazione?

Linee bollenti

Uscita lo scorso 8 aprile su Netflix, Linee bollenti è una serie in sei episodi ideale per un weekend di binge watching. La trama ruota attorno alla linea telefonica erotica, la prima d’Europa, fondata nel 1987 ad Amsterdam dai fratelli Frank e Ramon Stigter. Marly Salomon, studentessa di psicologia, ha ottenuto un piccolo lavoro nella compagnia, che ha un immediato e rivoluzionario successo.