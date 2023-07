Cosa potrà fare il nuovo "Action Button" di iPhone 15 Pro

Fonte foto: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

I nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max arriveranno sul mercato nel corso del prossimo mese di settembre. In attesa di dettagli ufficiali, l’ultima beta di iOS 17 include, nel suo codice, alcuni indizi in merito alle novità che caratterizzeranno i prossimi smartphone di Apple. In particolare, i due nuovi iPhone dovrebbero integrare un Action Button, un tasto fisico che potrebbe includere diverse nuove funzioni oltre alla possibilità di silenziare rapidamente lo smartphone.

iOS 17 spoilera iPhone 15 Pro

Il codice dell’ultima beta di iOS 17 rivela le possibili funzioni del nuovo Action Button di iPhone 15 Pro. In particolare, nel codice vengono indicati i nomi di queste funzioni che, in italiano, dovrebbero essere “Accessibilità“, “Comandi“, “Modalità silenziosa“, “Fotocamera“, “Torcia“, “Full Immersion“, “Lente di ingrandimento“, “Traduci” e “Memo vocali“.

I nomi sono abbastanza auto-esplicativi. L’opzione Accessibilità dovrebbe consentire di richiamare rapidamente alcune funzioni di accessibilità del sistema operativo di Apple mentre con Comandi sarà possibile eseguire un comando personalizzato, creato tramite l’app Comandi (come avviene su Apple Watch Ultra).

La funzione Modalità silenziosa dovrebbe, invece, riprendere le funzioni di controllo della suoneria del telefono come già avviene sui modelli attuali mentre Fotocamera permetterà di avviare l’applicazione per la fotocamera e, probabilmente, scattare foto e video con una semplice pressione.

Con Torcia si attiverà il flash posteriore mentre con Full Immersion sarà possibile attivare o disattivare l’apposita modalità di iOS. Facili da interpretare sono anche le funzioni Lente di ingrandimento, per avviare l’app omonima, Traduci, per avviare il Traduttore, e Memo vocali, per registrare un promemoria vocale in modo rapido.

Il nuovo Action Button di iPhone 15 Pro potrebbe essere ulteriormente personalizzabile. Con nuovi aggiornamenti software, infatti, la casa di Cupertino potrebbe introdurre altre funzionalità per la gestione di questo tasto (anche successivamente al lancio dei nuovi smartphone).

Difficilmente, invece, ci sarà un’apertura ad applicazioni di terze parti. Per il momento, in ogni caso, non ci sono leak o anticipazioni, oltre a quanto rivelato indirettamente dal codice dell’ultima beta di iOS, sul nuovo tasto. Sarà necessario attendere la presentazione dei nuovi iPhone 15 per saperne di più. L’Action Button potrebbe essere un’esclusiva dei modelli Pro.

Appuntamento a settembre con iPhone 15

Le novità legate all’Action Button di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max e alle sue funzionalità troveranno conferma molto presto. Apple, infatti, continuerà a seguire le tempistiche tradizionali per il lancio dei suoi nuovi smartphone.

La presentazione ufficiale della nuova gamma iPhone 15, che sarà composta da quattro varianti, è programmata per il prossimo mese di settembre con un lancio commerciale che si concretizzerà nelle settimane successive.

Per i modelli Pro, oltre all’inedito chip Apple A17 Bionic a 3 nm, potrebbe esserci anche un nuovo incremento del prezzo di listino (si parla di un rincaro di circa 100 euro) con il modello base che, però, potrebbe passare finalmente ai 256 GB.