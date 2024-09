Fonte foto: Apple

Una delle (poche) novità dei nuovi iPhone 16 è rappresentata dal Camera Button che consente di gestire l’app della fotocamera, per offrire all’utente un controllo più comodo delle funzioni disponibili. Non si tratta di un unicum, perché un sistema simile è stato introdotto anche da Sony in passato.

Come già accaduto con altre “novità” di Apple, ad esempio con la Dynamic Island, il Camera Button sarà a breve copiato da alcuni produttori di smartphone Android, pronti a seguire il nuovo trend introdotto dalla casa di Cupertino.

Al momento, sono già tre gli OEM che si preparano a seguire l’esempio di Apple, introducendo una propria versione del Camera Button sui propri smartphone. Nubia e Realme hanno confermato il progetto di introdurre qualcosa di simile a quanto mostrato da Apple con i nuovi iPhone 16.

Alcune indiscrezioni, invece, anticipano che anche Oppo stia preparando uno smartphone con tasto dedicato alla fotocamera. Si tratta, quindi, di tre produttori cinesi ai quali potrebbero aggiungersi altri OEM, sempre cinesi, come Xiaomi. Per il momento, invece, Samsung non dovrebbe copiare Apple.

Nubia

Il primo brand a confermare l’arrivo di un Camera Button è stato Nubia. Il presidente del brand, Ni Fei, tramite il social Weibo, ha confermato che il nuovo top di gamma Nubia z70 Ultra avrà un suo tasto fisico dedicato alla fotocamera che sarà “più realistico“.

Il tasto consentirà la messa a fuoco, con una pressione leggera, e lo scatto, con una pressione completa del tasto. Ci saranno, probabilmente, ulteriori funzionalità, con varie gesture, per la gestione della fotocamera.

Oppo

Anche Oppo si prepara a introdurre una sua versione del tasto dedicato alle fotocamere che si chiamerà Quick Button. La notizia è stata anticipata lo scorso agosto da un leaker e non è ancora stata confermata dal brand.

Il debutto del nuovo tasto dovrebbe arrivare con il lancio della nuova serie Oppo Find X8, probabilmente come esclusiva della variante Pro/Ultimate che avrà anche un teleobiettivo 10x.

Realme

Ad anticipare gli altri produttori Android, però, ci dovrebbe essere un inedito smartphone di Realme. Il brand potrebbe essere vicino a lanciare un nuovo dispositivo con un tasto fisico dedicato alla fotocamera. La conferma è arrivata da Xu Qi Chase, manager di Realme, tramite Weibo.

In questo caso, non si tratta di un semplice messaggio ma di un breve video in cui viene mostrato, in anteprima, un prototipo di uno smartphone Realme con un Camera Button. Ricordiamo che Realme già in passato ha copiato Apple in tempi rapidi. Il brand fu il primo OEM a lanciare uno smartphone con una sorta di Dynamic Island, dopo che quest’elemento venne introdotto da Apple sugli iPhone 15 Pro.