Cosa presenterà Apple a settembre e cosa a ottobre

Nell’attesa del prossimo evento che dovrebbe tenersi a settembre, un importante rumor rivela che Apple sta preparando anche una presentazione per il mese di ottobre. Ciò conferma che, in questo periodo, Apple ha un gran numero di novità in cantiere, persino troppe per presentarle tutte insieme.

Il nuovo iPhone 14 dovrebbe essere presentato da Apple il 7 settembre, insieme a tutta un’altra gamma di dispositivi. Tra questi, rientrano lo smartwatch Apple Watch Series 8 e gli AirPods Pro 2, oltre ai nuovi sistemi operativi iOS 16 e watchOS 9 (rispettivamente utilizzati per i telefoni e per gli orologi) che potrebbero debuttare pochi giorni dopo. Per quanto riguarda l’altro evento, a parlarne è il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman che nella sua newsletter Power On ha messo sul piatto alcune informazioni sui prodotti, che dovrebbero arrivare tra un paio di mesi: nuovi iPad, nuovi Mac e i rispettivi sistemi operativi, vale a dire iPadOS 16 e macOS Ventura.

Nuovi iPad Pro M2 e iPad 10

Gurman ha affermato che ad ottobre potrebbe essere lanciato "un iPad Pro con un processore M2" in due versioni: un iPad Pro da 11 pollici con display LCD e un iPad Pro da 12,9 pollici con tecnologia miniLED. Inoltre, il celebre giornalista dichiara che Apple doterà questi prodotti del connettore di ricarica MagSafe e che i tablet avranno un’autonomia migliore, rispetto ai device precedenti.

L’atro dispositivo che, stando a Gurman, dovrebbe debuttare tra due mesi è l’iPad di decima generazione (nome in codice J272). Il nuovo iPad economico della società sarà dotato di una porta USB-C, invece della Lightning, in modo che gli utenti potranno collegarlo facilmente a display esterni, come l’Apple Studio Display.

Inoltre, secondo Gurman l’iPad entry-level avrà un display Retina (da 10,5 pollici o da 10,9 pollici) con la stessa risoluzione dello schermo dell’iPad Air e il giornalista è convinto che il tablet avrà a bordo il chip A14 Bionic.

Mac mini, Mac Pro e MacBook Pro

Stando al giornalista, l’azienda statunitense ad ottobre presenterà anche i nuovi Mac mini e Mac Pro con chip Apple M2, mentre la serie rinnovata dei MacBook Pro potrebbe essere lanciata un po’ più in là, entro i primi mesi del 2023. Queste ultime macchine dovrebbero comprendere una versione da 14 pollici e una 16 pollici ed avere in dotazione i chipset Apple M2 Pro e Apple M2 Max.

A settembre arriva la gamma iPhone 14

A settembre, invece, arriverà il chiacchieratissimo nuovo smartphone di Apple, con ben ben quattro modelli: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

I modelli Pro (e solo loro) dovrebbero avere sotto a bordo il processore Apple A16 Bionic e un sensore fotografico principale posteriore che batterà ogni record della famiglia, con i suoi 48 MP.

I modelli non Pro, invece, sotto il cofano avranno il chipset Apple A15 e sul posteriore avranno un sensore principale da 12 MP.