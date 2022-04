Cosa sappiamo di Bridgerton 3 e del suo spin-off

Non è certo una sorpresa il fatto che la terza stagione di Bridgerton si farà. D’altronde i romanzi di Julia Quinn a cui si ispira il progetto sono sette, ciascuno dedicato a un diverso membro della famiglia Bridgerton, e le prime due stagioni della serie hanno riscosso un successo da record su Netflix.

Non ci sono ragioni, insomma, per dubitare che il colosso dello streaming continuerà a raccontare gli intrighi, i corteggiamenti e gli amori della Londra dell’Era Regency… e infatti Netflix ha già messo ufficialmente in cantiere la terza e la quarta stagione e uno spin-off. La notizia si è diffusa a pochi giorni di distanza dal debutto di Bridgerton 2: la seconda stagione è interamente dedicata alle tormentate vicende amorose di Anthony e delle sorelle Edwina e Kate Sharma. La serie si è mantenuta all’altezza della prima stagione e ha ricevuto un’ottima accoglienza da parte degli spettatori.

Cosa sappiamo di Bridgerton 3

Quel che è certo è che le riprese di Bridgerton 3 inizieranno quest’estate. Meno chiaro è, invece, chi sarà il protagonista dei prossimi episodi. Continuando a seguire l’ordine dei romanzi, il terzo capitolo dovrebbe essere dedicato a Benedict Bridgerton.

In un’intervista recente, però, la produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha detto che gli scrittori sono diventati “un po’ creativi" e non stanno seguendo necessariamente la sequenza dei libri. La questione resta aperta, dunque, ma è possibile che a partire dalla stagione 3 le differenze tra serie e libri si facciano più consistenti.

Altrettanto misteriosa resta, per ora, la composizione del cast. Dopo la clamorosa uscita di scena di Regé-Jean Page, ci saranno altre assenze importanti? Vedremo.

Quando esce Bridgerton 3

Non c’è nessun annuncio ufficiale sulla data di uscita di Bridgerton 3, ma è probabile che sarà nel 2023, sempre su Netflix.

Ci sarà uno spin-off di Bridgerton

Le novità su Bridgerton non si fermano all’annuncio delle stagioni 3 e 4. Shonda Rhimes ha dichiarato che ci sarà anche uno spin-off dedicato alla regina Charlotte.

La serie sarà composta da 8 episodi e debutterà prossimamente su Netflix. La trama sarà incentrata sulla sovrana, dall’infanzia (verrà interpretata dalla giovane attrice India Amarteifio) fino al matrimonio con re Giorgio, che avviene inizialmente contro la volontà della donna.

Il cast dello spin-off sulla regina Charlotte

Oltre a India Amarteifio, il cast dello spin-off, diretto da Tom Verica, includerà tra gli altri Golda Rosheuvel (che già interpreta la regina nella serie) e le già note Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Michelle Fairley vestirà i panni della principessa Augusta e Corey Mylchreest quelli del giovane re Giorgio.