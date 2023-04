Cosa sono le chat segrete in arrivo su WhatsApp

Oggi WhatsApp ha un ruolo importantissimo nella nostra società: non solo ci permette di restare in contatto a costo zero, con persone lontane ma, nel farlo, ci permette anche di archiviare foto, video e messaggi che ci siamo scambiati nel tempo con queste persone. Tutti dati che, per un motivo o per l’altro, potrebbe essere necessario proteggere dagli sguardi indiscreti di altre persone. Oggi è possibile farlo, impostando il blocco dell’app con l’impronta digitale, ma in futuro sarà possibile fare molto di più e molto di meglio. Sono in arrivo, infatti, le chat WhatsApp segrete con protezione biometrica.

Cosa sono le chat segrete WhatsApp

Come dice il nome stesso, le chat segrete di WhatsApp saranno delle chat che verranno spostate lontano dalla lista delle normali chat, per nasconderle.

Lo si deduce dalle informazioni trovate dall’ormai ben noto blog WABetaInfo nell’app beta di WhatsApp per Android 2.23.8.2, dove la nuova funzione è saltata fuori dal nulla con il nome di "Chat lock".

La descrizione di una chat inserita in questa nuova sezione dell’app recita: "Mantieni questa chat bloccata e segreta. Usa la tua impronta digitale per aprire questa chat e leggere le notifiche sul telefono. Per ulteriore privacy, le chat bloccate saranno tenute separate dalle altre chat".

Le chat bloccate e segrete, quindi, verranno spostate in una sezione dell’app dove non saranno visibili da eventuali curiosi e, per vederle, sarà necessario sbloccare il telefono con l’impronta (o, molto probabilmente, con il metodo di sblocco biometrico del telefono scelto dall’utente).

In questo modo, partendo da un telefono in stand by con il normale blocco biometrico attivato. Per leggere le chat nascoste saranno necessari almeno 2 sblocchi con impronta, se non addirittura 3 se l’utente deciderà di attivare il blocco totale dell’app di WhatsApp, già disponibile oggi.

Come bloccare WhatsApp con l’impronta

La nuova funzione "Chat lock" è stata trovata in un’app beta, quindi non è ancora disponibile per il grande pubblico e, come vi abbiamo spiegato più volte parlando di funzioni in beta, non è detto che lo diventi a breve. In teoria potrebbe anche non arrivare mai, anche se è molto improbabile.

Nel frattempo, però, esiste già una opzione per il blocco di WhatsApp con l’impronta. Si può attivare dal menu principale dell’app, andando poi su Impostazioni > Privacy > Blocco con impronta digitale.

La differenza tra questa opzione, che già c’è, e quella che è comparsa nella beta è che l’attuale blocco con impronta digitale viene impostato per tutta l’app e non per chat specifiche. Il che vuol dire che il telefono andrà sbloccato ogni volta che apriamo l’app di WhatsApp.

Una volta sbloccato, poi, tutte le chat sono visibili e non c’è alcuna differenza tra chat segrete e chat normali. Al massimo è possibile "nascondere" una chat archiviandola, ma è chiaro che si tratta di una soluzione più scomoda e molto meno raffinata.