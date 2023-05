Cosa vedere dopo La casa di carta

Nostalgia de La casa di carta? La serie spagnola ideala da Alex Pina (La casa de papel è il titolo originale, Money Heist quello inglese) si è conclusa definitivamente nel 2021, quando su Netflix è uscita in streaming la quinta parte della storia, ovvero la seconda parte della terza stagione. La trama racconta un’ambiziosa rapina condotta da un gruppo di selezionati individui che agiscono indossando l’ormai iconica tuta rossa e una maschera di Salvador Dalì. Chi ha amato La casa di carta può trovare in streaming molte altre serie simili da vedere subito. Ecco qualche titolo.

La casa di carta: Corea

È la serie giusta per combattere la nostalgia de La casa di carta, visto che si tratta letteralmente della stessa storia ambientata però in Corea del Sud. Il remake coreano de La casa di carta è uscito nel 2022 ed è interpretato, tra gli altri, da Yoo Ji-tae, Kim Yunjin e Park Hae-soo. Si può vedere su Netflix.

Caleidoscopio

Una banda di ladri professionisti cerca di scassinare una cassaforte, scontrandosi con ostacoli e tradimenti. È la trama di Caleidoscopio (Kaleidoscope), la prima serie non lineare di Netflix uscita pochi mesi fa in streaming. Cosa significa non lineare? Che non c’è un ordine giusto o sbagliato per vedere le otto puntate: ogni spettatore può scegliere una combinazione a piacere (o affidarsi a Netflix, che ne propone ogni volta una diversa e casuale). La storia è un puzzle avvincente in cui alla fine, indipendentemente dall’ordine con cui si sono visti gli episodi, tutti i pezzi andranno a posto.

Mindhunter

Visibile su Netflix, questa serie racconta la storia del primo "cacciatore di serial killer" statunitense. Il protagonista è Holden Ford, negoziatore dell’FBI, che insieme al suo team si mette per la prima volta sulle tracce degli assassini seriali, mettendo a punto un metodo per profilarli.

Citadel

Non mancano azione e tensione in questa nuovissima serie di Prime Video. Il debutto della serie è avvenuto lo scorso 28 aprile e il finale di stagione è atteso per il 26 maggio. La serie è il primissimo capitolo di un nuovo tipo di franchise con storie interconnesse che attraversano tutto il mondo. Usciranno dunque nuove serie legate all’universo di Citadel, tra cui anche una italiana, attualmente in produzione.

Prison Break

Lincoln Burrows è accusato di omicidio, ma si professa innocente. Suo fratello è un brillante ingegnere e decide di farsi arrestare così da essere detenuto nello stesso carcere e, insieme, progettare un’evasione dall’interno. Andata in onda dal 2005 al 2017, Prison Break è visibile in streaming su Disney+.

Berlino

Uscirà su Netflix solo a dicembre 2023, ma anche questo sarà certamente un titolo che piacerà ai fan di La casa di carta. Si tratta infatti di uno spinoff con protagonista Pedro Alonso, ovvero Berlino. La serie – che è ambientata prima dei fatti di La casa di carta, in un passato indefinito – è girata tra Francia e Spagna e racconterà diverse rapine della banda di Berlino.