Cosa sappiamo del reboot di Prison Break

Prison Break sta per tornare. La serie tv si è conclusa nel 2017 dopo cinque stagioni, ma adesso, dopo diverse indiscrezioni e anticipazioni, Hulu ha ufficialmente ordinato l’episodio pilota di una serie reboot. Di un ipotetico proseguimento di questo dramma a puntate si era in realtà già parlato nel 2018, quando FOX aveva annunciato la produzione di Prison Break 6. Del progetto non si era poi più saputo né fatto nulla, tanto che a oggi non esiste alcuna sesta stagione. Per la gioia dei fan, però, Prison Break ha comunque trovato un modo per tornare sullo schermo, anche se diverso da quello inizialmente immaginato.

La nuova serie Prison Break: trama, cast e anticipazioni

Secondo quanto anticipato dalla testata Deadline, il reboot di Prison Break è nelle mani di Mayans M.C. ed Elgin James. Non ci sono ancora informazioni certe sulla trama, ma secondo le indiscrezioni la storia sarà ambientata nello stesso mondo della serie originale, pur con personaggi (in parte o del tutto) diversi.

I casting non sono ancora cominciati. Sempre secondo Deadline, i fan «non dovrebbero essere sorpresi» nel vedere tra gli interpreti del reboot qualche star con cui Elgin James ha già lavorato in passato. Il regista e produttore, tra gli altri, ha messo la firma su titoli come Little Bird, The Oylaws e Low Riders.

Come noto, nella trama di Prison Break Lincoln (interpretato da Dominic Purcell) viene ingiustamente condannato a morte e suo fratello Michael (Wentworth Miller) si fa imprigionare a sua volta per aiutarlo a scappare con un complicato piano. Dalla terza stagione la situazione si ribalta: Michael, che non è morto come il finale della stagione 2 lasciava immaginare, si trova in prigione in Yemen e viene soccorso da Lincoln.

Secondo le prime indiscrezioni, il reboot di Prison Break non dovrebbe includere i protagonisti Michael e Lincoln, ma concentrarsi su un nuovo gruppo di prigionieri che mette a punto un piano per evadere.

Paul Scheuring, ideatore della serie originale, sarà produttore esecutivo assieme a Dawn Olmstead, Marty Adelstein e Neal Moritz.

Quando esce il reboot di Prison Break

Il reboot di Prison Break è ancora nelle primissime fasi di lavorazione; quindi, è presto per immaginare una data di uscita. La produzione è di Hulu, piattaforma di proprietà Disney: è possibile dunque che, quando uscirà, in Italia la serie sarà visibile su Disney+.

La serie originale è intanto disponibile in streaming su Netflix, Prime Video e Disney+.