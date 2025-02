Cosa vedere in streaming oggi 1 febbraio 2025

Fonte foto: Daniel Daza/Prime Video

Oggi, nel 2003, lo Space Shuttle Columbia esplodeva in volo a circa 60 km di quota sopra il Texas causando la morte di tutti i membri dell’equipaggio. La vicenda è ricostruita nella docuserie Space Shuttle Columbia: The Final Flight del 2024, oltre che nella produzione BBC Last Flight of the Columbia. Sulle principali piattaforme di streaming ci sono anche altre storie di imprese spaziali, a lieto fine o meno. A noleggio su Prime Video e Apple TV c’è ad esempio Apollo 11, film documentario del 2019 sull’omonima missione del 1969 che per la prima volta ha portato l’essere umano sulla luna. L’evento è raccontato anche in First Man – Il primo uomo, film del 2018 di Damien Chazelle disponibile su NOW. Su TIM Vision c’è invece Apollo 13, cult del 1995 diretto da Ron Howard sulla sfortunata missione spaziale omonima, fallita a causa di un grave incidente. Si trova su Prime Video invece A Million Miles Away (nella foto), emozionante film sulla vita dell’astronauta José Moreno Hernandez.

Cosa vedere oggi su Netflix

Avete presente quella serie tv di cui tutti parlano benissimo da mesi, a volte persino da anni, ma che non avete mai avuto il tempo di guardare? In attesa delle nuove uscite di febbraio su Netflix, questi giorni sono il momento giusto per recuperare qualche chicca del passato.

Ad esempio, House of Cards: uscito tra il 2013 e il 2018, è considerato uno dei migliori political drama di sempre. Ambientato negli Stati Uniti, ha come protagonista il deputato democratico Frank Underwood mentre si fa strada per arrivare alla Casa Bianca.

In After Life (uscito tra il 2019 e il 2022) invece Ricky Gervais veste i panni di un vedovo disilluso e burbero che prova a tornare a vivere dopo il lutto. Il risultato è una miniserie agrodolce e densa di dark humor, in perfetto stile british.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Entra oggi nel catalogo Prime Video il film action-horror Prey. Uscito nel 2022, è il quinto capitolo del franchise Predator, ma è in realtà il prequel dei primi quattro. La trama infatti è ambientata nel 1719 mentre un’abile guerriera Comanche protegge la sua tribù da un temibile predatore alieno.

Da oggi nel catalogo della piattaforma di streaming c’è anche Gli avventurieri della città perduta, film di avventura diretto da Gary Nelson nel 1986 in cui le ricerche di un archeologo scomparso in Africa portano alla scoperta di un tesoro leggendario.

Cosa vedere oggi su Disney+

Guardando la serie The Big Bang Theory in tanti hanno provato a immaginare le origini di Sheldon Cooper e delle sue buffe stranezze. A raccontare l’infanzia di questo personaggio è poi arrivata la serie tv spinoff Young Sheldon, che da oggi è disponibile su Disney+.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da oggi su Paramount+ si può vedere la seconda stagione di NCIS: Sydney. Con l’abituale mix di azione e thriller, di ingegno e adrenalina, le nuove puntate continueranno a raccontare le operazioni condotte dalla squadra NCIS nella città australiana.