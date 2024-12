Cosa vedere in streaming oggi 16 dicembre 2024

Fonte foto: Disney+

Il 16 dicembre in Italia ricorre la Giornata nazionale dello spazio: una celebrazione ancora giovane, dato che è stata istituita solo nel 2021, che ha l’obiettivo di sensibilizzare sulle attività spaziali. Non c’è giornata migliore di questa, allora, per recuperare qualche documentario a tema: ad esempio, la docuserie Come funziona l’universo su Prime Video, Tim Vision e Discovery+; oppure la docuserie L’universo Svelato (Our Universe) su Netflix, con la voce di Morgan Freeman.

Cosa vedere oggi su Netflix

È da pochi giorni disponibile su Netflix la serie tv La Palma, che è la visione giusta per gli appassionati di storie che parlano di vacanze da incubo. Nella trama di questo dramma, infatti, una famiglia norvegese va in ferie a La Palma, appunto, ma deve affrontare il peggio quando si scopre che c’è un’eruzione vulcanica imminente.

Se pensate di non potervi appassionare a un dramma romantico indiano, invece, Mismatched promette di farvi cambiare idea. Da pochi giorni su Netflix sono disponibili entrambe le stagioni di questa serie tv. I protagonisti sono due adolescenti che, dopo un catastrofico incontro combinato dai genitori, provano a conoscersi meglio e stringono un legame che diventerà qualcosa di più di una semplice amicizia.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Buone notizie per i fan dell’horror. Da oggi è disponibile per l’acquisto su Prime Video Smile 2, film già uscito al cinema a ottobre 2024. Nella trama la popstar Skye Riley (interpretata da Naomi Scott) è sopraffatta dalle pressioni della fama e dagli eventi terribili e inquietanti che continuano a capitarle. La soluzione è una sola: dovrà affrontare il suo passato oscuro prima che sia troppo tardi.

A disposizione degli abbonati di Prime Video, invece, c’è Wiphlash, film che è entrato da pochi giorni a fare parte del catalogo della piattaforma. Si tratta di un corto d’autore del 2013 (dura solo 18 minuti ed è scritto e diretto da Damien Chazelle) in cui un feroce insegnante si accanisce su un giovane e delicato studente.

Cosa vedere oggi su Disney+

Chi non l’ha ancora visto, può recuperare il film Marvel Studios Deadpool & Wolverine, che è arrivato in streaming su Disney+ a novembre 2024. Sulla piattaforma di streaming sono disponibili anche dei contenuti extra in cui il regista, produttore e sceneggiatore Shawn Levy e la star, produttore e sceneggiatore Ryan Reynolds parlano del film con commenti esilaranti e sagaci.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su NOW sono da pochi giorni disponibili gli ultimi episodi della settima stagione di Outlander e il film italiano Un oggi alla volta, in cui un adolescente timido e poco avvezzo all’uso della tecnologia entra erroneamente in contatto con una ragazza affetta da una malattia degenerativa. Nonostante il futuro incerto, tra i due nasce un legame intenso.

Da pochi giorni inoltre sono visibili in streaming su NOW anche i nuovi episodi di Chicago Med stagione 10 e Chicago Fire stagione 13: sono la scelta giusta per chi cerca un intrattenimento carico di azione e colpi di scena.