Cosa vedere in streaming oggi 24 gennaio 2025

Fonte foto: Disney+

Il 24 gennaio ricorre la Giornata Internazionale dell’Educazione, celebrazione istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018 per ricordare che l’educazione è un diritto umano fondamentale. È pur vero che l’ambiente d’elezione in cui questo diritto si esercita – la scuola – non è esente da fragilità e problemi. Tra i film e le serie tv che sono riuscite a portare in qualche modo sullo schermo questo tema c’è ad esempio Abbott Elementary, apprezzata serie tv in quattro stagioni, disponibile su Disney+, che racconta le vicende di un gruppo di insegnanti che lavorano in una scuola pubblica di Filadelfia.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix la commedia Super Mâles. I protagonisti della storia sono quattro amici quarantenni che vivono a Parigi, affrontando crisi esistenziali e difficoltà lavorative e sentimentali, e finendo per chiedersi da quando vivere è diventato così difficile vivere.

Un’altra novità di oggi si intitola The Trauma Code: Il turno degli eroi, una storia avvincente ambientata in un centro traumatologico di alto livello: qui a salvare vite e a portare avanti interventi urgenti c’è un team di "ribelli" guidato da un medico esperto di guerra. Si tratta di una produzione coreana: assolutamente imperdibile per tutti gli amanti dei k-drama.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Sei in vena di romanticismo? Da pochi giorni nel catalogo di Prime Video c’è anche il film romantico L’amore davvero (Love, of Course è il titolo originale). La protagonista è Kelly Rutherford, attrice già nota per la serie Gossip Girl. Nella trama Rutherford è Amy, madre di una ragazza in età da college. Mentre aiuta la figlia a sistemarsi, Amy incontra un carismatico professore di nome Noah: grazie a lui scoprirà una vita completamente nuova anche per sé stessa.

Cosa vedere oggi su Disney+

Scritto e diretto da Marielle Heller e basato sull’omonimo romanzo di Rachel Yoder, Nightbitch (nella foto) è la novità di oggi su Disney+. Il film è interpretato dall’attrice candidata al Golden Globe Amy Adams, che nella trama veste i panni di una donna che sceglie di mettere in pausa la carriera per diventare una madre casalinga. La sua nuova vita domestica però prende presto una piega surreale e inaspettata.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da oggi Star Trek: Section 31 è disponibile su Paramount+. Nella trama, l’Imperatrice Philippa Georgiou si unisce alla Flotta Stellare, divisione segreta che ha il compito di proteggere la Federazione Unita dei Pianeti. In questo modo Philippa è decisa a espirare i peccati del suo passato.

Su Apple TV+ invece arriva oggi una novità per i più piccoli: Eva the Owlet, ovvero le brevi e adorabili avventure animate di una creativa e simpatica gufetta di nome Eva.