Cosa vedere in streaming oggi 2 febbraio 2025

Rocky è stato il film che ha definitivamente reso Sylvester Stallone uno degli attori più noti e apprezzati a Hollywood. Non solo: a quasi cinquant’anni di distanza dall’uscita, avvenuta nel 1976, la storia del pugile italo-americano Rocky Balboa continua a essere citata, amata e (ri)guardata dal pubblico. È sicuramente una buona notizia per i fan, allora, l’arrivo in streaming su MGM+ (uno dei Prime Video Channel) dell’intera saga cinematografica. Da ieri sono disponibili per la visione il film Rocky e i cinque sequel, ovvero Rocky II, Rocky III, Rocky IV, Rocky V e Rocky Balboa. Chi fosse curioso di approfondire la vita e gli inizi della carriera dell’attore protagonista, invece, su Netflix trova il documentario Sly del 2023 (nella foto). Oltre a questo, ecco cos’altro vedere oggi in streaming.

Cosa vedere oggi su Netflix

Uscita tra il 2018 e il 2022, Derry Girls è considerata una delle migliori serie tv nel catalogo Netflix. Questa divertente serie comedy ha come protagoniste alcune studentesse di Londonderry che, negli anni Novanta, si trovano ad affrontare i drammi dell’adolescenza nel pieno del conflitto nazionalista nordirlandese.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Ieri è entrato a fare parte del catalogo Prime Video anche Truman Capote – A sangue freddo, film del 2005 diretto da Bennett Miller. La trama, raccontando la vita dello scrittore statunitense, approfondisce in particolare il lavoro fatto da Capote per la preparazione del suo ultimo romanzo, "A sangue freddo".

Da oggi è invece disponibile per l’acquisto sulla piattaforma Terrifier 3. Ambientato cinque anni dopo il massacro del film precedente, in questo nuovo horror Sienna e Jonathan sono sopravvissuti allo spietato Art il Clown e sono pronti a celebrare il Natale. A insaputa di tutti, però, il folle killer sta tornando.

Cosa vedere oggi su Disney+

Febbraio è il mese di San Valentino e, sebbene manchino ancora diversi giorni al 14 febbraio, le decorazioni e l’oggettistica a tema fanno già capolino da alcune vetrine. Anche su Disney+ ci sono già diversi film perfetti per fare il pieno di romanticismo. Ad esempio, Romeo + Giulietta di William Shakespeare. Uscito nel 1996 e candidato agli Oscar nel 1997, il film di Baz Luhrmann propone in chiave aggiornata l’immortale e tragica storia d’amore tra Romeo e Giulietta, interpretati da Leonardo DiCaprio e Claire Danes.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Da oggi su Sky e in streaming su NOW c’è la nuova stagione di Law & Order: Special Victims Unit. La capitana Olivia Benson (interpretata da Mariska Hargitay) e la sua squadra sono pronti ad affrontare nuovi casi delicati e complessi, in cui le vittime di svariati reati portano in scena storie di giustizia, resistenza e speranza.

Infine, da ieri su MGM+ c’è Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. Il film, ispirato al romanzo di J.R.R. Tolkien, ha come protagonista il riluttante hobbit Bilbo Baggins in partenza per la Montagna Solitaria insieme a un gruppo di nani. La missione? Reclamare la montagna e il tesoro dal drago Smaug.