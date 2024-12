Cosa vedere in streaming oggi 4 dicembre 2024

Fonte foto: Netflix/Trailer

Quando cerchiamo un bel film da guardare in streaming le novità del momento non sono l’unica opzione. Scorrendo la lista di titoli a catalogo, anzi, capita spesso di intercettare un classico che abbiamo già visto anni fa e che sarebbe bello rivedere, o magari un blockbuster di successo che non abbiamo fatto in tempo a guardare al cinema. Tra le opzioni disponibili da pochi giorni su Prime Video ci sono ad esempio The Prestige, acclamato film del 2006 di Christopher Nolan, e The Peacekeeper – Il Pacificatore, action movie del 1997 in cui i protagonisti devono prevenire un olocausto nucleare e l’assassinio del presidente degli Stati Uniti.

Cosa vedere oggi su Netflix

Promette emozioni intense il film Il treno dei bambini, che esce oggi su Netflix (nella foto). La storia, ambientata nel 1946, ha come protagonista Amerigo, un bambino di sette anni di Napoli che viene mandato a trascorrere un periodo al nord con un’altra famiglia. Un’esperienza che cambierà per sempre la sua vita, insegnandogli che a volte chi ti ama davvero ti lascia andare.

Si può vedere da oggi anche il film di animazione That Christmas, che è tratto dalla trilogia di libri per bambini di Richard Curtis. La trama è composta da una serie di storie intrecciate, commoventi ma anche divertenti, sull’amore, la solitudine, la famiglia e gli amici. Il tutto, ovviamente, con un sottofondo decisamente natalizio.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Da oggi è disponibile su Prime Video il film Bad Boys for Life, uscito nel 2020 e con protagonisti Will Smith, Martin Lawrence e Vanessa Hudgens. La trama segue due poliziotti old school che, insieme a un’unità d’élite, devono fermare un criminale di Miami a capo di un cartello della droga.

Cosa vedere oggi su Disney+

Escono oggi i primi quattro episodi della prima stagione di Light Shop. Disponibile su Disney+, si tratta di un thriller soprannaturale coreano in cui sei sconosciuti si risvegliano senza memoria in un quartiere misterioso e devono rimettere insieme i pezzi del loro passato per capire come scappare.

La serie tv è un adattamento dell’omonimo webtoon di Kang Full, già creatore di Moving (anche questo su Disney+). Nel cast ci sono Ju Jihoon e la star di Parasite Lee Jungeun.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su Eagle Magic (uno dei Prime Video Channel) da pochi giorni si può vedere Paddington, la storia di un giovane orso che dal Perù arriva a Londra alla ricerca di una nuova casa.

Chi cerca una visione più avvincente può recuperare The Agency, novità di dicembre su Paramount+ (anche questo è uno dei Prime Video Channel). In questa serie tv, remake serie francese Le Bureau, un agente sotto copertura della CIA viene richiamato, ma ha difficoltà a lasciarsi alle spalle la sua falsa identità e il mondo di intrighi che ci ruota attorno.