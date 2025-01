Cosa vedere in streaming oggi 8 gennaio 2025

Fonte foto: Shutterstock

Vermiglio è un film italiano di cui si è parlato molto nel 2024 e di cui si continuerà a parlare anche quest’anno, data la sua candidatura agli Oscar. Scritto e diretto da Maura Delpero, è ambientato nel 1944 a Vermiglio, remoto paese in Trentino. L’arrivo di Pietro, un soldato siciliano, stravolge la quotidianità di un professore e della sua famiglia. La figlia maggiore Lucia si innamora del militare e decide di sposarlo, dando alla luce una bambina. La fine della guerra porterà però con sé un’amara verità su Pietro, che cambierà la vita di Lucia. Vermiglio si può vedere in tv e in streaming, insieme ad altre novità in arrivo oggi.

Cosa vedere oggi su Netflix

Escono oggi su Netflix i nuovi episodi di I Am A Killer, docuserie in cui alcuni condannati alla pena capitale raccontano gli eventi e le motivazioni dietro i crimini che hanno commesso. Le prime cinque stagioni sono già disponibili sulla piattaforma, mentre quella disponibile da oggi (composta da sei nuove puntate) è la sesta stagione.

Sempre su Netflix arriva oggi Hound’s Hill, dramma polacco Netflix Original che racconta di uno scrittore che torna nella sua città natale per fare i conti con una misteriosa entità che lo sta ricattando. Tra le novità c’è anche Subteran, serie drammatica romena in cui la vita di una giovane madre è appesa a un filo quando deve nascondere la sua vera identità per fuggire da una gang di Bucarest che ha ucciso il suo fidanzato.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Originariamente uscito nel 1996 e da pochi giorni parte dell’offerta di Prime Video, Fargo è un film scritto e diretto dai fratelli Coen, con nel cast Steve Buscemi, Frances McDormand e William H. Macy. Il protagonista Jerry Lundegaard è un venditore al verde che, per risollevare la propria situazione finanziaria, inscena il rapimento della moglie per chiedere un riscatto al padre di lei.

Cosa vedere oggi su Disney+

Sono disponibili da oggi i cinque episodi di I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place, sitcom ideata da Todd J. Greenwald, sequel e spin-off de I maghi di Waverly. La protagonista è una giovane maga di nome Billie che cerca di convincere un mago che ha cambiato vita, e che ha una famiglia che non sa delle sue capacità magiche, a diventare il suo maestro.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Selezionato per rappresentare l’Italia ai Premi Oscar 2025 nella sezione del miglior film internazionale, Vermiglio di Maura Delpero è già stato premiato al Festival di Venezia 2024 e candidato ai Golden Globe 2025 come miglior film straniero. Un curriculum niente male che non può che convincervi a guardare (o riguardare) questa acclamata pellicola, che, come accennato, arriva proprio oggi su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.