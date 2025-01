Cosa vedere in streaming oggi 28 gennaio 2025

Fonte foto: Disney/Brian Roedel

Quando nel maggio 2021 si diffuse la notizia che una diciottenne era scomparsa dalla sua casa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, inizialmente si pensò a un allontanamento volontario. La verità emerse nel corso delle successive indagini: Saman Abbas, questo il nome della ragazza di origini pakistane, era stata uccisa dalla sua famiglia per avere rifiutato un matrimonio combinato. Per il crimine sono poi stati condannati i genitori e lo zio della ragazza. C’è questa recente vicenda di cronaca nera al centro del documentario Saman, che arriva oggi in streaming. Ecco quali sono le altre novità sulle principali piattaforme.

Cosa vedere oggi su Netflix

Esce oggi su Netflix lo spettacolo di stand-up comedy di Liza Treyger, Night Out. Nello speciale comico, il primo su Netflix di Treyger, la comica di origini ucraine, nata a Odessa e con base a New York, racconta la sua vita a partire dalle tragicomiche difficoltà legate all’avere genitori immigrati.

Da pochi giorni sulla piattaforma sono anche disponibili alcuni titoli di avventura con Bear Grylls perfetti per tutta la famiglia, tra cui la novità del 2025 Scuola di sopravvivenza. Si tratta di una serie tv in otto episodi in cui l’esploratore affronta alcuni degli ambienti più ostili della Terra.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Recentemente sono state annunciate le nomination agli Oscar 2025. Molti film candidati non sono ancora disponibili in Italia, o sono appena usciti al cinema, ma ogni scusa è buona per recuperare qualche capolavoro candidato alle edizioni degli ultimi anni.

Su Prime Video c’è ad esempio The Whale, toccante dramma diretto da Darren Aronofsky in cui un uomo obeso, malato e solitario cerca di riallacciare i rapporti con la figlia.

Sulla piattaforma si trova anche Green Book, del 2018. Ambientata nel 1962, la trama parla di un pianista afroamericano di fama mondiale che, per intraprendere una tournée nel profondo Sud del Paese, ha bisogno di un autista che gli faccia anche da guardia del corpo.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da oggi su Disney+ arriva Paradise (nella foto), la serie drama di Dan Fogelman che include nel cast Sterling K. Brown, James Marsden e Julianne Nicholson. Sono subito disponibili i primi tre episodi, mentre i successivi usciranno settimanalmente. Nella trama, uno sconvolgente omicidio e un’indagine ad alto rischio mandano in frantumi la tranquilla atmosfera di Paradise, una placida comunità abitata da alcune delle persone più importanti del mondo.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Su IWonderfull, uno dei Prime Video Channel, esce oggi Do Not expect too much from the end of the world, con la regia di Radu Jude. Ambientato nella Romania post totalitaria, il film ha come protagonista Angela, un’assistente di produzione che gira per Bucarest per cercare vittime di infortuni sul lavoro per un documentario. Tra riunioni e interviste, deve anche affrontare un’azienda edile che vuole costruire un condominio di lusso sul cimitero in cui è sepolta sua nonna.

Da ieri, inoltre, su Sky e in streaming su NOW si può vedere la serie Sky Original Lockerbie – Attentato sul volo Pan Am 103. Interpretata dal Premio Oscar Colin Firth, la trama racconta l’intenso viaggio per ottenere verità e giustizia dopo l’esplosione del volo Pan Am 103 sopra Lockerbie nel 1988, una tragedia che causò la morte di 259 passeggeri e 11 residenti.

Come accennato, sempre su Sky e NOW arriva oggi anche Saman, docufilm sulla storia della giovane pakistana Saman Abbas uccisa dalla sua famiglia in Italia per essersi opposta a un matrimonio combinato.