Cosa vedere su Apple TV+ nelle vacanze di Natale

Fonte foto: Apple TV+

Cosa vedere in streaming su Apple TV+ durante le vacanze di Natale? Proprio oggi, 15 dicembre, esce la commedia The Family Plan. Il protagonista è Dan Morgan (interpretato da Mark Wahlberg), padre e marito devoto con un passato segreto da sicario. Quando i nemici di un tempo lo rintracciano, Dan parte per una vacanza improvvisata a Las Vegas insieme all’ignara moglie e ai tre figli. A parte questa novità, e oltre a varie serie tv e film di ogni genere, su Apple TV+ ci sono anche dei titoli più in tema con le feste. Ne è un esempio il film Spirited – Magia del Natale, uscito nel 2022, con Will Ferrell e Ryan Reynolds. Ecco qualche altro suggerimento per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Il Natale di Hannah Waddingham

Disponibile su Apple TV+ già da fine novembre 2023, questo speciale delle feste è uno stravagante e spumeggiante spettacolo al London Coliseum con protagonista Hannah Waddingham. La cantante e attrice britannica, molto nota anche per i suoi ruoli nei musical, ha vinto un Emmy, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Award per la sua interpretazione nella serie Ted Lasso (anche questa disponibile su Apple TV+).

Il coniglietto di velluto

Una novità delle feste 2023 è anche Il coniglietto di velluto, basato sul classico libro per bambini di Margery Williams. Pensata per tutta la famiglia, per scaldare il cuore di grandi e piccoli, questa storia celebra la bellezza dell’amore incondizionato. Il protagonista è un bambino di 7 anni, William, che riceve un nuovo giocattolo per Natale e scopre un mondo di magia e amicizia.

Il Natale della discordia

Uscito nel 2021, Il Natale della discordia è un documentario che racconta una bizzarra storia avvenuta in una comunità nel nord dell’Idaho e che ha qualche insegnamento da fornirci sulla tolleranza e sul rispetto delle differenze. Jeremy Morris, avvocato, adora il Natale e per l’occasione vuole organizzare la festa più grande di sempre. L’associazione di vicinato, però, gli comunica che l’evento non rispetta le regole del quartiere. Ne nasce una disputa che finisce presto controllo. La regia è di Becky Read.

Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy

È del 2021 anche Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy, storia animata per tutta la famiglia con i noti personaggi dei Peanuts. Mentre Lucy, una volta saputo che la nonna non verrà a trovarla a Natale, organizza una perfetta festa di Capodanno per consolarsi; Charlie Brown cerca di tenere fede a uno dei suoi propositi prima dell’anno nuovo.

La magia del Natale con Mariah Carey

I fan della regina del Natale per eccellenza, Mariah Carey, hanno ben due titoli da vedere in streaming su Apple TV+. In La magia del Natale con Mariah Carey, del 2020, l’iconica artista è la migliore amica di Babbo Natale e lo aiuta a salvare la magia delle feste. Le guest star di questo speciale delle feste includono Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris. Il Natale di Mariah: la magia continua è invece lo speciale natalizio uscito nel 2021: include, tra le altre cose, esibizioni e interpretazioni (ad esempio del singolo “Fall in Love at Christmas”, ma non solo) e un’intervista esclusiva a Mariah Carey condotta da Zane Lowe di Apple Music.