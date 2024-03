Costiera, la serie italiana dal cuore internazionale

Jesse Williams, già visto in Grey’s Anatomy e Only Murders In The Building, sarà il protagonista dell’action drama Costiera, ambientato a Positano

Una serie action drama Original italiana, ma girata in inglese e con troupe e cast internazionali. Si presenta così Costiera, una delle novità di Prime Video attualmente in fase di produzione. Nata da un’idea di Luca Bernabei, la serie tv è scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch ed è co-prodotta da Amazon MGM Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, una società del gruppo Fremantle che negli ultimi tempi ha già realizzato diversi successi globali, tra cui Medici, Leonardo e Diavoli con Patrick Dempsey. Qui il protagonista della storia è un ex marine di origini italiane che torna nei luoghi della sua infanzia per lavorare in un hotel a Positano.

Il cast di Costiera: annunciato il protagonista

Il cast della serie Costiera non è ancora stato annunciato, con la sola eccezione dell’attore protagonista. Come rivelato da Prime Video recentemente, infatti, il ruolo dell’ex marine intorno a cui ruota la trama sarà interpretato da Jesse Williams, che è anche produttore della serie (nella foto).

Statunitense, classe 1981, Jesse Williams è noto soprattutto per aver vestito i panni del Dr. Jackson Avery in Grey’s Anatomy, ma negli ultimi anni ha recitato anche in Your Place Or Mine, Only Murders In The Building e Broadway’s Take Me Out. Il resto del cast internazionale sarà annunciato in seguito.

È stato già comunicato invece il nome del regista della serie tv: si tratta dal vincitore dell’Emmy Adam Bernstein, già noto per titoli di livello come Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock, Masters of Sex, Californication, Better Call Saul, Orange Is the New Black e Shameless.

«È un’opportunità straordinaria per me lavorare con Jesse Williams in Costiera», ha dichiarato in una nota stampa il regista. «Ho sempre ammirato il suo lavoro, sia sul palcoscenico sia sullo schermo, ed è il primo attore a cui ho pensato per il ruolo di Daniel De Luca. Jesse garantisce una combinazione perfetta di intelligenza, carisma e umorismo, e siamo incredibilmente fortunati ad averlo come protagonista del nostro show».

La trama di Costiera

La trama di Costiera promette al pubblico un mix di azione e commedia nel contesto di una storia coinvolgente e dal ritmo incalzante. Come accennato, il protagonista è l’ex marine Daniel De Luca, per metà italiano. L’uomo decide di tornare in Italia, dove ha trascorso la sua infanzia, per lavorare in un lussuosissimo hotel di Positano. Il suo ruolo? Risolvere problemi, aiutando gli ospiti dell’hotel nelle loro richieste spesso bizzarre.

L’occasione per essere messo davvero alla prova però si presenta presto. Poco dopo l’inizio del lavoro in hotel, infatti, una delle figlie del proprietario scompare. Mentre continua a soddisfare le esigenze degli ospiti della struttura, allora, Daniel dovrà anche fare tutto il necessario per trovare la ragazza e riportarla a casa.

Quando esce Costiera

La serie Costiera è attualmente in produzione: è ancora presto, quindi, per sapere quando uscirà in streaming su Prime Video. Fremantle si occuperà della distribuzione della serie a livello internazionale, mentre Prime Video detiene i diritti esclusivi in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.