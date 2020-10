Amazon Prime Day: cos'è, come funziona, quanto dura e le offerte migliori

Amazon Prime Day è ormai alle porte, per la felicità di tutti i fedeli abbonati al servizio di fidelizzazione. L’evento solitamente si svolge durante l’estate, ma quest’anno la compagnia di Jeff Bezos ha deciso di rimandarlo a causa del Covid-19. La due giorni dedicata ad offerte incredibili per tutti i clienti Amazon Prime scatterà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e terminerà alle ore 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Non mancheranno forti sconti su tutti i dispositivi Amazon, come l’assistente personale Alexa e altri prodotti per la smart home. Inoltre, per sostenere la ripartenza delle piccole e medie imprese presenti nel marketplace, se si spendono 10€ entro il 12 ottobre sui prodotti delle PMI si risparmiano 10€ durante il Prime Day. Proprio come gli anni passati, anche nel 2020 le offerte saranno migliaia e interesseranno qualsiasi tipologia di prodotto, dagli articoli per bambini, alla casa. Naturalmente non mancheranno i dispositivi elettronici e tecnologici, che solitamente hanno un prezzo alto ma durante il Prime sono fortemente ribassati. La compagnia ha già svelato alcuni dei tanti prodotti scontati. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è e come funziona il Prime Day.

Cos’è Amazon Prime Day?

L’Amazon Prime Day è ormai un appuntamento fisso per il colosso del commercio elettronico. Nasce come giornata di “ringraziamento” verso tutti i fedeli clienti, abbonati al servizio Prime. Infatti, le offerte attive nei giorni del Prime e contrassegnate con l’apposita etichetta blu sono riservate solo agli iscritti al programma. Quindi se non si è clienti Prime non è possibile accedere agli sconti segnalati.

Abbonarsi ad Amazon Prime è molto semplice e soprattutto include 30 giorni di utilizzo gratuito. Ciò consente agli utenti interessati di provare il servizio e decidere di confermare o disdire senza alcun costo. Se si decide di proseguire, il sistema addebiterà all’account il costo annuale di 36 euro oppure mensile di 3,99 euro.

Dopo l’iscrizione a Prime, l’utente accede a numerosi vantaggi: la spedizione gratuita ed entro 24 ore degli articoli acquistati, l’accesso a Prime Video, Amazon Music, Prime Reading e tanto altro.

E il Prime Day è la ciliegina sulla torta: una volta all’anno tutti gli iscritti accedono in modo esclusivo a migliaia di offerte per 48 ore.

Come funziona Prime Day?

Approfittare degli sconti Prime è davvero semplice. Tutti gli iscritti al servizio dovranno semplicemente mettere nel carrello il prodotto scontato e procedere con l’acquisto. Occhio però alla durata: come abbiamo anticipato l’iniziativa dura solo 48 ore.

Inoltre, alcuni sconti sono a tempo, cioè valgono solo per una giornata o poche ore. Per coglierle al volo è consigliabile scaricare l’app di Amazon e attivare le notifiche delle offerte.

Per farlo basta selezionare la voce “Segui questa offerta” quando si vede un prodotto interessante sull’app. Sarà un po’ come avere accanto un mix tra un assistente personale e un personal shopper.

Infine, chi ha Alexa a casa può direttamente fare affidamento su di lei con un comando vocale, chiedendole “Alexa quali sono le mie offerte Prime Day?” A quel punto, la macchina indicherà gli articoli scontati più interessanti per il cliente.

Le migliori offerte del Prime Day 2020

L’iniziativa è applicata a tantissimi prodotti del catalogo Amazon Italia. Come ogni anno, un’attenzione particolare è posta sugli articoli elettronici, alcuni dei quali sono già in offerta. Per esempio, la telecamera IP Blink Mini compatibile con Alexa, è già in vendita a 27,00 euro invece di 39,99 euro. Il kit wi-fi mesh da tre dispositivi eero costa 167,40 euro invece di 279 euro. La videocamera Ring Spotlight costa 159 euro invece di 229 euro. Il Tablet Fire 7 con 32 GB di memoria, ricondizionato, costa 52,99 euro invece che 71,99.