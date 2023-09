Sony, le cuffie wireless a un prezzo mai visto: affare per tutti

Fonte foto: Sony

Avere un buon paio di cuffie, siano esse wireless o con il cavo, è diventato oramai un must have. Puoi ascoltare la musica mentre sei in viaggio o lavori, oppure fare delle videochiamate di lavoro senza disturbare le persone vicino a te. Oramai sul mercato se ne trovano a centinaia, ma le più desiderate restano le cuffie Bluetooth, meglio ancora se over-ear, ossia con i padiglioni che coprono tutto l’orecchio. Rispondono a questo identikit le cuffie wireless Sony WH-CH520, modello con ottime caratteristiche e che oggi troviamo a un prezzo mai visto prima. Il merito è dello sconto del 44% e le paghi meno di 40€.

Cosa hanno di tanto speciale queste cuffie wireless Sony? A parte il marchio rinomato sinonimo di garanzia, parliamo di un dispositivo audio/voce che puoi associare contemporaneamente a due dispositivi e con una capacità di durata della batteria fino a 50 ore. Inoltre, la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) migliora la qualità dell’audio e puoi anche personalizzare l’equalizzazione tramite l’app Sony.

Cuffie Sony Wireless con microfono

Cuffie Sony WH-CH520 con microfono: caratteristiche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche di questo cuffie wireless con microfono Sony WH-CH520. Il dispositivo vanta una Certificazione 360 Reality Audio: cosa significa? Il suono è ottimizzato in base alla forma del tuo orecchio: in questo modo puoi godere di una qualità d’ascolto elevata. Qualità d’ascolto che viene migliorata anche dalla tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) che ripristina il suono originale che solitamente viene perso in fase di compressione. Puoi personalizzare l’esperienza di ascolto utilizzando l’equalizzatore presente nell’app Sony. Il microfono integrato permette di far arrivare la propria voce nitidamente durante le chiamate di lavoro.

Veniamo a un’altra funzione molto interessante: la connessione Multipoint, che ti permette di associarle contemporaneamente a due dispositivi Bluetooth. Quindi non dovrai passare ogni volta da un dispositivo all’altro. E poi, grazie alle funzioni Swift Pair e Fast pair, sono ideali per l’uso quotidiano. In caso di chiamata in entrata, puoi rispondere facilmente con un clic sui pulsanti posti su entrambi i padiglioni, così non dovrai estrarre il telefono dalla tasca. Bene anche il dato che l’archetto sia regolabile e i padiglioni morbidi.

Una grande occasione: oggi troviamo le cuffie Sony WH-CH520 in offerta con uno sconto straordinario del 44% che fa scendere il prezzo a soli 38,89€. A ciò aggiungiamoci i vantaggi riservati agli abbonati Prime, sia la consegna rapida (anche in meno di ventiquattro ore, dipende da dove e da quando effettuate l’rodine), sia per la restituzione gratuita fino a 30 giorni dall’acquisto. Dunque, cosa aspetti? Anche perché l’offerta non dura a lungo e rischi di perdere questa grande occasione.

