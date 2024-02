JBL Live 660NC, con le offerte Amazon sono un vero affare

Fonte foto: JBL

Le JBL Live 660NC sono le cuffie over-ear di fascia alta dell’azienda statunitense, un prodotto che si rivolge principalmente agli utenti che cercano una resa sonora di qualità in qualsiasi contesto, anche quando si trovano fuori casa, in ambienti non particolarmente silenziosi.

A caratteristiche del genere, di solito, fa seguito un prezzo non proprio accessibile ma, fortunatamente, grazie alle offerte Amazon queste cuffie possono essere portate a casa con uno sconto che sfiora il 50%. Un’offerta irripetibile che gli appassionati non possono lasciarsi sfuggire.

JBL Live 660NC: caratteristiche tecniche

Le JBL Live 660NC sono cuffie over-ear, con driver da 40 mm e risposta in frequenza dai 16 Hz fino ai 20 kHz.

Tra le funzionalità del dispositivo troviamo la modalità di Cancellazione attiva del rumore (ANC), che isola completamente l’utente dai rumori circostanti; la modalità Ambientale, che consente comunque di percepire l’ambiente circostante e la modalità TalkThru, che rileva la voce di chi indossa le cuffie e abbassa il volume dei contenuti in riproduzione per agevolare la conversazione con altri utenti.

Le funzionalità di cui sopra possono essere gestite dall’utente tramite l’applicazione My JBL Headphones (disponibile per Android e iOS) che consente anche di regolare l’equalizzazione, selezionare il proprio assistente vocale preferito tra Alexa e Google Assistant.

Per collegare le cuffie allo smartphone si utilizza il Bluetooth 5.2 compatibile Android FastPair (per velocizzare le connessioni con i device dell’ecosistema di Google) e tecnologia Multipoint (che permette all’utente di passare rapidamente da un dispositivo all’altro).

A bordo del device non mancano nemmeno i pulsanti posizionati sul padiglione e che permettono di gestire i contenuti in riproduzione, rispondere e riagganciare alle chiamate senza il bisogno di utilizzare lo smartphone.

Sul fronte dell’autonomia JBL promette 40 ore di riproduzione musicale (con ANC attivato), che salgono a 50 ore disattivando la cancellazione attiva del rumore. Inoltre con soli 10 minuti di ricarica si ottengono fino a 4 ore di riproduzione aggiuntiva.

JBL Live 660NC: l’offerta su Amazon

Le JBL Live 660NC sono cuffie di fascia alta e rappresentano uno dei prodotti di punta di casa JBL. Parliamo di un dispositivo che punta essenzialmente su tre caratteristiche principali: una resa sonora impeccabile, una grandissima comodità anche dopo molte ore di utilizzo e un’autonomia davvero esagerata, perfetta per tutti quegli utenti che passano molte ore fuori casa e non hanno la possibilità di ricaricare frequentemente i propri device.

Il prezzo di listino di queste cuffie è di 179,99 euro ma, con l’offerta Amazon, il prezzo scende a 100 euro (-44%, – 79,99 euro), uno sconto davvero irripetibile che bisogna cogliere al volo.

