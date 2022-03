Cybersecurity e innovazione all’Expo Dubai: ToothPic è finalista alI’Intellectual Property Award 2021

L’appuntamento fondamentale con la Settimana dell’Innovazione ha visto fra i suoi grandi protagonisti ToothPic, la startup torinese operante nel settore della Cybersecurity e spin-off del Politecnico di Torino. L’azienda infatti ha preso parte come finalista all’Intelletual Porperty Award 2021 in occasione dell’Expo Dubai 2021 presso il Padiglione Italia. A farsi notare è stata la tecnologia brevettata di ToothPic che è entrata nella categoria “Cybersecurity, Artificial Intelligence, Big Data".

Il concorso è stato organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in collaborazione con NETVAL. Un evento a cui hanno preso parte Università pubbliche italiane, enti pubblici di ricerca nazionali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L’obiettivo dell’iniziativa? Valorizzare il carattere tecnico, scientifico e intellettuale delle tecnologie presentate, mostrando il contributo possibile per il progresso tecnologico, la crescita economica e il miglioramento della vita quotidiana.

La tecnologia ToothPic che cambia la sicurezza

ToothPic è una innovativa startup che ha sviluppato e brevettato una tecnologia di cybersecurity, ideata da un team di quattro Professori e Ricercatori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino. L’obiettivo? Trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l’autenticazione utilizzando le tracce uniche e non clonabili che vengono lasciate dalle fotocamere dei dispositivi.

In particolare la tecnologia di ToothPic risulta utilissima per sostituire vecchie e costose soluzioni, come token fisici ed sms. Non solo: a differenza dei sistemi esistenti che basati su app, sfrutta una caratteristica hardware anziché software, consentendo così di aumentare notevolmente la sicurezza.

Inoltre, rispetto ai metodi tradizionali di autenticazione, la tecnologia passwordless di ToothPic consente all’utente di accedere ai servizi dal proprio smarthone semplicemente con un click. Infine, grazie allo sviluppo su SDK, la tecnologia si può integrare facilmente in applicazioni mobile di terze parti. Un dettaglio fondamentale per il supporto per le aziende e per minimizzare i costi di integrazione.

ToothPic: la forza di una startup innovativa

Chi è ToothPic? Si tratta di una startup innovativa nata con lo scopo di rivoluzionare i sistemi di autenticazione, trasformando qualsiasi smartphone in una chiave di autenticazione user friendly, ma soprattutto altamente sicura. Dal 2018 questa azienda, fondata da quattro talentuosi ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino, è incubata presso l’I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino.

Da quel momento, ToothPic è cresciuta molto e ha sviluppato una tecnologia unica al mondo. Un sistema in grado di riconosce lo smartphone tramite un pattern invisibile di imperfezioni che caratterizzano il suo sensore fotografico in modo univoco. Una soluzione che garantisce sicurezza e convenienza. L’uso della tecnologia infatti è semplificato, non impone nuovi strumenti, device oppure ulteriori investimenti in hardware. Il team di ToothPic ha sviluppato un SDK, da integrare nelle applicazioni e nei sistemi di autenticazione di terze parti allo scopo di identificare il dispositivo tramite il (de)offuscamento di chiavi crittografiche asimmetriche. Il sistema è disponibile per Android e iOS ed è compatibile coi più recenti protocolli e standard di autenticazione. Inoltre è conforme agli standard e requisiti normativi dell’UE: PSD2, FIDO2, WebAuthn.

