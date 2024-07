Fonte foto: OpenAI

OpenAI non ferma lo sviluppo dei suoi servizi di intelligenza artificiale: l’ultima novità è GPT-4o mini, il modello di piccole dimensioni (ma in grado di offrire ottime prestazioni, in base ai dati del’azienda) che punta a rendere l’AI sempre più accessibile oltre che più economica da utilizzare. Il nuovo GPT-4o mini andrà a sostituire GPT-3.5 Turbo e ad affiancare GPT-4o. Sulla base dei benchmark diffusi da OpenAI, il nuovo modello è in grado di ottenere prestazioni migliori, in vari contesti di utilizzo, rispetto ai rivali come Gemini Flash e Claude Haiku.

Cosa può fare GPT-40 mini

Le capacità di GPT-4o mini andranno testate “sul campo”. OpenAI, come da tradizione, ha pubblicato alcuni dati per evidenziare le capacità del suo nuovo modello, concentrandosi in particolare su benchmark legati al ragionamento matematico (MGSM) e di intelligenza e ragionamento testuale (MMLU).

Nel primo test, GPT-4o mini ha totalizzato un punteggio di 87%, superando di oltre 10 punti Gemini Flash (75,5%) e staccando ancora di più Claude Haiku (71,7%). Nel secondo test, il nuovo modello di OpenAI ha raggiunto l’82%, superando anche in questo caso Gemini Flash (77,9%) e Claude Haiku (73,8%).

Nel benchmark HunamEval, che misura le capacità di codifica dei modelli AI, GPT-4o mini ha raggiunto l’87,2%, staccando nettamente Claude Haiku (75,9%) e Gemini Flash (71,5%). In base ai dati forniti da OpenAI, quindi, il nuovo modello “mini” ha tutte le caratteristiche giuste per offrire prestazioni elevate.

Sulla base di quanto dichiarato dall’azienda, inoltre, GPT-4o mini è anche più economico da gestire, con un risparmio del 60% rispetto a GPT-3.5 Turbo. Al momento, il modello supporta testo e visione nelle API ma, in futuro, arriverà anche il supporto video e audio. Lo sviluppo è ancora in corso.

Per il momento, OpenAI non ha rivelato le dimensioni di GPT-4o mini, evidenziando, però, la disponibilità di una finestra di contesto di 128.000 token e una conoscenza aggiornata a ottobre 2023.

Quando arriva GPT-4o mini

Come confermato da OpenAI, GPT-4o mini è già disponibile per gli sviluppatori (nelle Assistants API, Chat Completions API e Batch API), che potranno integrare il modello nelle loro applicazioni. Il costo è di 15 centesimi per 1 milione di token di input e 60 centesimi per 1 milione di token di output. Il modello è accessibile dall’app di ChatGPT, sia da web che da mobile, per gli utenti finali. Per il settore enterprise, invece, il lancio del nuovo modello “mini” è previsto per la fine del mese di luglio, con un rilascio che potrebbe iniziare già questa settimana.