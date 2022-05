Da oggi si può vedere Emergency: di cosa parla

Avete presente la classica commedia statunitense ambientata al college, tra feste e divertimenti? Il film Emergency ne è un’evoluzione intelligente e innovativa, con un mix di elementi ironici e inquietanti. In uscita oggi su Prime Video, la pellicola è stata selezionata al Sudance Film Festival.

Diretto da Carey Williams e sceneggiato da KD Dàvila, con la collaborazione della Temple Hill Entertainment Productions, il film – appartenente a un genere che è stato definito “thriller satirico" – è distribuito da Amazon Studios ed è in realtà un adattamento dell’omonimo cortometraggio realizzato nel 2018 sempre da Williams e Dàvila. La trama, come accennato, si svolge in un college statunitense, e nello specifico di Buchanan College. Sean e Kunle, due amici diplomandi, vogliono essere i primi ragazzi neri a completare il Tour leggendario. Ma qualcosa di inaspettato manda all’aria tutti i piani…

La trama: di cosa parla Emergency

Al Buchanan College tutti conoscono il cosiddetto Tour leggendario: consiste nel partecipare a tutte e sette le feste del campus in una sola notte. L’impresa goliardica non è mai stata compiuta da persone non bianche e Sean e Kunle, entrambi afroamericani, sono determinati a entrare nella storia. Sean ha già programmato nel dettaglio l’intera nottata, ma Kunle è preoccupato per uno degli esperimenti che sta conducendo in laboratorio, dal cui risultato potrebbe dipendere la sua ammissione a Princeton. Per questo a un certo punto i due amici tornano al loro dormitorio, scoprendo che il coinquilino Carlos (di origini latinoamericane) ha lasciato la porta aperta.

Quando entrano, fanno una scoperta sconcertante: a terra c’è una ragazza bianca che non conoscono, ubriaca e priva di conoscenza. Carlos, che stava giocando online indossando gli auricolari, non ha sentito né si è accorto di nulla. A questo punto i ragazzi devono decidere cosa fare e la scelta non è scontata come potrebbe sembrare. Kunle vuole chiamare i soccorsi, ma Sean teme che la polizia – che negli Stati Uniti effettivamente è spesso al centro della polemica per il razzismo sistemico che la pervade – accuserà loro dell’aggressione. Carlos, Sean e Kunle caricano quindi la ragazza (che si chiama Emma) sul van di Sean con l’intento di portarla in un luogo sicuro. Intanto, però, Maddie, la sorella di Emma, si accorge che la ragazza non è più alla festa, entra nel panico e la cerca usando la geolocalizzazione del suo telefono. Il risultato è una sequenza di scene thriller, caotiche e persino divertenti.

Il cast: chi recita in Emergency

I protagonisti, Sean e Kunle, sono interpretati rispettivamente da RJ Cyler e Donald Elise. Sebastian Chacon è Carlos, Maddie Nichols è Emma e Sabrina Carpenter è Maddie. Nel cast ci sono anche Madison Thompson, Diego Abraham, Summer Madison, Gillian Rabin, Patrick Lamont Jr., Robert Hamilton e Melanie Jeffcoat.

