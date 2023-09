Dagli Oscar alla tv, ecco il film Tár

Fonte foto: MMXXII Focus Features LLC./Sky

Dal cinema al televisore di casa, passando per niente meno che la notte degli Oscar: il film Tár sta per arrivare in prima tv e in streaming. Il lungometraggio scritto e diretto da Todd Field racconta la storia della controversa compositrice e direttrice d’orchestra Lydia Tár, interpretata magistralmente da Cate Blanchett. Il film è stato candidato ai Premi Oscar 2023: tra le varie nomination, ha conquistato anche quella per il miglior film (a vincere il premio è stato poi Everything Everywhere All at Once), per la migliore attrice protagonista e per il miglior regista.

Chi recita in Tár: il cast

Se anche non ha vinto l’ambita statuetta degli Oscar, il film Tár ha comunque portato a casa altri riconoscimenti importanti. O meglio, lo ha fatto soprattutto la sua attrice protagonista, Cate Blanchett, che è stata premiata con la Coppa Volpi 2022 per la Migliore interpretazione femminile e con il Golden Globe 2023 per la Migliore attrice in un film drammatico. Nel cast del film, oltre a Blanchett, ci sono anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner e Mark Strong.

Di cosa parla Tár: la trama

Lydia Tár è una rivoluzionaria direttrice di una delle principali orchestre tedesche. È omosessuale e ormai vicina ai 50 anni. L’inizio del film la presenta al pubblico mentre si trova all’apice della sua carriera: è impegnata nella presentazione di un libro e sta per dirigere un’attesissima esibizione dal vivo della Quinta Sinfonia di Mahler.

Nel corso delle settimane che seguono, però, la vita della protagonista comincia a scontrarsi con diverse problematiche, sfaldandosi gradualmente. Senza fare troppi spoiler, possiamo dire che la direttrice d’orchestra si ritrova suo malgrado al centro di uno scandalo e diventa bersaglio di forti critiche e insinuazioni da parte dell’opinione pubblica. Ciò che accade a Lydia diventa così uno spunto di riflessione per interrogarsi sull’impatto del potere sulle persone e sulla società.

Lydia «sembra fare proprie tutte le grandi domande che oggi dividono l’opinione pubblica», ha commentato Blanchett in passato, in occasione della presentazione del film. «Ad esempio, il dilemma del tempo che passa. Sta per compiere cinquant’anni, un momento davvero delicato perché sai tutto quello che hai già fatto e ti chiedi quanto tempo hai davanti ancora e che uso farne. Sei, insomma, all’apice della tua vita, della tua carriera e ora puoi solo scendere dalla montagna. La scalata per arrivare al successo è decisamente più facile della discesa, del fallimento. Il film affronta anche questo argomento».

Il film Tár in streaming

Il film Tár sarà trasmesso in prima tv domani, domenica 3 settembre 2023 alle 21.15 su Sky Cinema Due e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama, mentre sarà visibile in streaming su NOW e disponibile anche on demand.