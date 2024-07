Brutte notizie per chi vuole vedere il calcio in TV ma non ha ancora una ottima connessione a Internet: dal 1° agosto 2024 DAZN torna 100% in streaming abbandonando il digitale terrestre

Il 1° agosto 2024 sarà una data importante per molti utenti abbonati a DAZN: da quel giorno, infatti, la piattaforma tornerà a funzionare soltanto in streaming, abbandonando il digitale terrestre. Il cambiamento interessa tutti coloro che, negli anni passati, avevano dovuto acquistare il DAZN TV Box per vedere le partite, poiché risiedono in zone con una connessione a Internet insufficiente per garantire il servizio minimo di DAZN.

Ora, almeno secondo DAZN, questi limiti tecnici sono stati superati e, quindi, non c’è più bisogno di appoggiarsi alla tecnologia digitale terrestre. Lo stesso vale anche per gli utenti che sono abbonati tramite Sky e guardano Zona DAZN tramite decoder Sky Q.

DAZN: addio digitale terrestre

E’ stata la stessa DAZN a comunicare ai suoi utenti che, a partire dal 1° agosto 2024, interromperà ogni trasmissione via digitale terrestre. Ciò nonostante, il DAZN TV Box resterà utilizzabile dagli utenti. Questo dispositivo, infatti, non è altro che un decoder smart per digitale terrestre prodotto da Digiquest, personalizzato per DAZN e venduto al prezzo di 19,99 euro.

Tolta la parte del digitale terrestre, che potrà essere usata per continuare a guardare gli alti canali TV (specialmente se la TV non è compatibile con il nuovo Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2), resta la parte smart e, soprattutto, l’app di DAZN.

Proprio tramite l’app di DAZN installata sul DAZN TV Box, quindi, gli utenti potranno continuare a vedere i programmi sportivi in abbonamento. In alternativa, però, potranno anche usare l’eventuale app per Smart TV che avranno precedentemente installato sul proprio televisore.

Il decoder permette anche la visione in 4K, se abbinato ad una Smart TV con questo tipo di schermo, e può essere gestito anche tramite i comandi vocali.

Addio anche a Zona DAZN su Sky Q

L’addio al digitale terrestre vale anche per i clienti che hanno sottoscritto l’abbonamento a DAZN tramite Sky, pagando una quota aggiuntiva mensile per vedere Zona DAZN (canale 214) tramite decoder Sky Q senza parabola.

Da agosto gli utenti Sky-DAZN potranno vedere Zona DAZN soltanto se hanno un impianto satellitare con parabola e un abbonamento attivo, oppure nuovamente tramite l’app o il sito Web se abbonati ai piani DAZN Standard e DAZN Plus.

C’è da puntualizzare, infine, che gli attuali utenti DAZN-Sky Q non dovranno più pagare la quota mensile per il digitale terrestre, che ammonta a 7,5 euro in caso di abbonamento sottoscritto dopo il 7 agosto 2023, o 5 euro se sottoscritto prima.

Come disdire DAZN

L’addio di DAZN al digitale terrestre riflette l’intenzione della piattaforma di tornare alle sue origini, quindi ad una trasmissione 100% in streaming. L’opzione del digitale, infatti, era stata inserita dopo il lancio del servizio in Italia per sopperire alle carenze infrastrutturali in alcune zone del nostro Paese.

DAZN adesso crede che tali carenze siano state superate dagli operatori telefonici e, per questo, toglie il digitale terrestre. Ma, chiaramente, in alcuni Comuni italiani ciò tornerà ad essere un problema e alcuni utenti non potranno più vedere DAZN, perché ancora non raggiunti da una connessione sufficientemente veloce.

Un’opzione tecnica valida sarebbe la fibra ottica wireless (FWA), dove disponibile, o un piano satellitare economico come Starlink Mini, che però in Italia non è ancora disponibile al grande pubblico.

Qualora l’utente volesse dire addio a DAZN, potrebbe farlo gratuitamente e senza penali o costi di disattivazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’azienda sullo spegnimento del digitale terrestre. Per farlo basta telefonare al numero dell’assistenza clienti DAZN 02-82958308 o inviando una Pec all’indirizzo dazncs@legalmail.it, nella quale si specifica in oggetto la volontà di rescindere il contratto.