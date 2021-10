Dazn scrive agli abbonati: ecco chi ha diritto all'indennizzo

Con un’email ai suoi abbonati, Dazn si è scusata per i disservizi riscontrati nella visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio della scorsa settimana e ha promesso un voucher da 20 euro per gli utenti "utilizzabile sullo Store Digitale del tuo fornitore terzo di servizi di pagamento alle condizioni da questo applicate". I problemi durante le partite avevano avuto una durata di circa 35 minuti. Il voucher va richiesto solo da quegli utenti che effettuano il pagamento attraverso fornitori terzi (come Apple, Google e Amazon).

L’email di Dazn agli utenti

"Sappiamo che giovedì 23 settembre tra le 18.30 e le 19.00 hai riscontrato difficoltà ad accedere alla nostra App. Ci scusiamo per l’accaduto – è la comunicazione inviata dal servizio di video in streaming – e, come annunciato già nel tardo pomeriggio di giovedì, oltre a esserci attivati prontamente per risolvere la problematica, abbiamo deciso di indennizzare tutti i clienti che hanno subito il disservizio. Per questo motivo ti offriamo la possibilità di richiedere un voucher gratuito del valore di 20 euro utilizzabile sullo Store Digitale del tuo fornitore terzo di servizi di pagamento alle condizioni da questo applicate. Per richiedere il tuo voucher clicca qui sotto e acconsenti alla ricezione del voucher sulla pagina web dedicata entro il 01/11/2021".

Chi ha diritto all’indennizzo

Il voucher è diretto solo agli utenti che effettuano il pagamento attraverso fornitori terzi, mentre per gli altri non è necessario attivare il processo di rimborso. Questi ultimi hanno già ricevuto un mese aggiuntivo gratis in abbonamento. Nell’email sul rimborso c’è un link per richiedere l’indennizzo, una volta fatto click sul tasto si apre una schermata in cui Dazn conferma che "riceverai entro 7 giorni una email con il voucher e le istruzioni per utilizzarlo. Se non dovessi ricevere l’email – si legge – o dovessi riscontrare problemi tecnici, puoi rivolgerti al servizio clienti". Molte persone, però, sembra abbiano riscontrato disservizi anche nell’attivazione del voucher. Dazn ha spiegato che il picco di traffico registrato dopo la ricezione dell’email di rimborso, con molti utenti che hanno attivato la procedura contemporaneamente, può aver causato un blocco del sistema risolvibile nel giro di poche ora. Agli abbonati che non sono riusciti a richiedere il voucher, è stato consigliato di aspettare qualche ora e riprovare per completare l’operazione. Dopo circa due ore e mezza dal ricevimento della comunicazione tutto sarebbe tornato a funzionare correttamente.