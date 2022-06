DAZN addio su queste Smart TV: ecco quali e perché

DAZN lascia indietro molti modelli di Smart TV, che non saranno più compatibili con l’app e con la piattaforma. Non è la prima volta che succede e, come le altre volte, il motivo è sempre lo stesso: le Smart TV più obsolete non supportano alcune funzioni moderne, necessarie a DAZN per offrire un servizio di qualità.

Così, con un nuovo articolo nella sezione dell’Help Online del suo sito Web, DAZN comunica che a partire dal 20 giugno 2022, cioè da lunedì prossimo, l’app di DAZN non funzionerà più su tutti i televisori LG dotati di sistema operativo WebOS 1 e WebOS 2. DAZN afferma che sta per mandare promemoria via email e messaggi pop up sui televisori a tutti i clienti interessati e specifica che il motivo di tutto ciò è che “Vogliamo che i nostri abbonati abbiano un’esperienza di alta qualità quando guardano lo sport live. Questi dispositivi non offrono un’esperienza adeguata e non supportano il fast-motion playback“. Tradotto: sono troppo vecchi. A ben vedere, però, tra i televisori non più supportati ci sono anche modelli del 2017 e persino degli Smart TV OLED che, onestamente, definire “obsoleti" è forse un po’ troppo.

DAZN: su quali TV non si vedrà più

Come comunicato dalla stessa DAZN, i TV sui quali l’app non funzionerà più dal 20 giugno 2022 in poi sono quelli con il sistema operativo proprietario di LG, cioè WebOS, in versione 1.0 e 2.0. Precedentemente, a maggio 2021, DAZN aveva tolto il supporto agli Smart TV di LG con sistema operativo NetCast, che usava prima di introdurre il WebOS.

Le Smart TV LG che non potranno usare più l’app di DAZN sono veramente molte: ecco le sigle dei modelli e l’anno di produzione:

LG EG9A – 2017

LG UH60 – 2016

LG LH56 – 2016

LG OLED EG97 – 2015

LG OLED EG96 – 2015

LG OLED EG94 – 2015

LG OLED EG93 – 2015

LG OLED EG92 – 2015

LG OLED EG91 – 2015

LG OLED EF95 – 2015

LG UF95 – 2015

LG UF94 – 2015

LG UF86 – 2015

LG UF85 – 2015

LG UF84 – 2015

LG UF83 – 2015

LG UF77 – 2015

LG UF74 – 2015

LG UF68 – 2015

LG UF64 – 2015

LG UG88 – 2015

LG UG87 – 2015

LG LF65 – 2015

LG LF63 – 2015

LG LF59 – 2015

LG OLED EG98 – 2014

LG OLED EG97 – 2014

LG OLED EG93 – 2014

LG UC97 – 2014

LG UB98 – 2014

LG UB95 – 2014

LG UB85 – 2014

LG UB84 – 2014

LG LB86 – 2014

LG LB75 – 2014

LG LB73 – 2014

LG LB71 – 2014

LG LB68 – 2014

LG LB67 – 2014

LG LB65 – 2014

Come continuare a vedere DAZN sui TV LG

Anche se DAZN ha tolto il supporto a decine di Smart TV LG, ciò non vuol dire che non potremo più usarle per vedere DAZN: sarà sufficiente usare un “trucchetto" che allungherà la vita di questi televisori. Il trucco consiste nell’aggiungere alla TV una chiavetta, un dongle o un box TV che è compatibile con DAZN.

In questo modo l’app di DAZN girerà sul box e non sulla TV (dove non è più supportata) e non ci sarà alcun problema, basterà solo collegare il box, dongle o chiavetta alla TV tramite una porta HDMI e poi al WiFi di casa per ricevere il segnale dello streaming.

Anche se molti di questi televisori non hanno una risoluzione 4K, vi consigliamo comunque di scegliere un dispositivo di streaming in 4K per due motivi: il primo è che il dispositivo lo potrete usare anche su altri Smart TV, se vorrete; il secondo è che più è evoluto il dispositivo di streaming e più a lungo DAZN lo supporterà. Una soluzione facile ed economica, ad esempio, è la chiavetta Amazon Fire TV 4K Max.

Fire TV Stick 4K Max – Chiavetta streaming 4K WiFi 6 – Compatibile con DAZN