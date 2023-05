DAZN Party è arrivato in Italia: come funziona

Si chiama DAZN Party ed è la novità social appena portata in Italia dalla piattaforma di streaming, dopo un test positivo effettuato in Spagna. Una novità tutto sommato attesa, perché non fa altro che portare all’interno dell’app di DAZN ciò che già moltissimi utenti fanno fuori dall’app: chattare con altre persone durante gli eventi sportivi. DAZN Party è proprio una piattaforma di messaggistica, ma gestita per singolo match e all’interno dell’app di DAZN.

Come funziona DAZN Party

DAZN Party è una sorta di chat ristretta, utile per commentare un singolo evento sportivo con altri abbonati a DAZN. Non è disponibile per tutti gli eventi, ma probabilmente in futuro lo sarà.

Quando è disponibile un Party, in televisione compare un QR Code da inquadrare con lo smartphone tramite l’app di DAZN. A questo punto, all’interno dell’app di DAZN, sotto la "finestrella" dello streaming appare un tasto "Entra nel party". Subito dopo averlo premuto si apre una classica interfaccia di chat, dalla quale possiamo interagire con gli altri partecipanti.

Una volta dentro la chat c’è la possibilità di inviare messaggi, emoticon, gif animate, di partecipare sondaggi e di comunicare con gli altri partecipanti come se fossimo in una chat di gruppo di un’app di messaggistica tradizionale, come WhatsApp o Telegram.

Naturalmente c’è un codice di buona condotta da rispettare, altrimenti scatta il ban dal party e non è più possibile accedervi per commentare la partita. Non è nemmeno possibile trasmettere, all’interno del party, lo streaming dell’evento sportivo che si sta guardando e c’è un tasto per segnalare i comportamenti scorretti degli altri utenti.

Il tutto funziona sia da smartphone che da PC, ma sempre in modalità "second screen".

DAZN Party: il secondo schermo

DAZN tiene a precisare che DAZN Party non è una funzione per guardare un evento in streaming e commentarlo con un ristretto numero di amici. Si tratta, invece, di una iniziativa social "second screen" basata, però, sulla visione dell’evento sportivo su uno schermo principale, tipicamente una televisione.

Questo vuol dire che lo smartphone servirà solo per partecipare alla chat e rispondere ai messaggi o ai sondaggi che verranno lanciati in tempo reale e non, lo ripetiamo, per guardare la partita su uno schermo in più.

"L’abitudine di seguire un contenuto e commentarlo attraverso un second screen come lo smartphone rappresenta per noi un’opportunità strategica: aumentare il coinvolgimento della visione in app, rendendo il tifoso ancora più partecipe e protagonista, anche quando segue l’evento da remoto", ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.

